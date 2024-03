Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

La phrase

Exprimez votre vraie nature !

Dans un marché où chaque organisation se bat pour attirer et retenir les meilleurs talents, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) s’est choisi une marque employeur à la fois surprenante et originale. Tous les employés en poste ont joué le jeu. Chacun a déterminé son animal totem avec une qualité qui le représente, et certains viendront le présenter au grand public. Le but étant de parler de la culture et des valeurs de l’organisme. Dans la première d’une série de vidéos lancées cette semaine sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l’OACIQ, un employé se présente comme le Dauphin ingénieux. Il explique entre autres comment son ingéniosité est mise à profit lorsqu’il cherche des solutions. Au cours du mois de mars, les autres vidéos nous inviteront à faire la connaissance de Merle érudit et de Coq respectueux.

Source : OACIQ

Regardez les vidéos

L’inspiration

Un gestionnaire du bonheur pour améliorer le moral au travail

Apparu chez Google au début des années 2010, le poste de gestionnaire responsable du bonheur est toujours pertinent, relate le Financial Times, car 77 % des employés se situent entre le mécontentement et le ressentiment, selon une étude mondiale de Gallup. Que doit faire ce gestionnaire pour obtenir des résultats ? Abandonner les approches génériques comme l’abonnement au gym, le café gratuit ou l’organisation de parties de ping-pong. Ce qui nous rend heureux au travail diffère d’un individu à l’autre, rappelle Helen Lawrence, cofondatrice du cabinet de conseil Happy Consultancy Group établi au Royaume-Uni, qui suggère de miser sur des facteurs plus profonds qui conduisent au contentement psychologique, tel que le but, la reconnaissance, l’épanouissement et l’appartenance. Nuno Monteiro, directeur des ressources humaines de Mimacom, société suisse de logiciels et de conseil, affirme que le responsable du bonheur doit mettre le sujet du bonheur à l’ordre du jour de la direction et pouvoir répondre à la question « Que veulent réellement nos employés ? ».

Source : Financial Times

Lisez l’article du Financial Times (en anglais ; abonnement requis)

La tendance

Tricher lors des entrevues d’embauche avec ChatGPT

Les demandeurs d’emploi utilisent désormais l’intelligence artificielle (IA) pour tricher lors des entretiens d’embauche, révèle le magazine de technologie Wired. L’automne dernier, une vidéo TikTok avec plus de 100 000 mentions J’aime a montré comment un candidat n’ayant aucune connaissance pour un poste d’ingénieur a utilisé l’IA lors d’un entretien vidéo en lisant directement à partir d’un script généré par ChatGPT. Dans une autre vidéo publiée sur YouTube, un programmeur présente ChatGPT en train d’aider quelqu’un à répondre rapidement à une question d’entretien pour savoir si JavaScript est un langage monothread ou multithread. L’équipe de la plateforme Interviewing.io a mené une expérience avec des recruteurs. Sur les 32 entretiens d’embauche avec de faux candidats, aucun recruteur n’a été en mesure de s’apercevoir que la personne à l’autre bout du fil utilisait ChatGPT pour « tricher ».

Source : Wired

Regardez la vidéo TikTok

Regardez la vidéo sur YouTube

Lisez un article de Wired (en anglais)

Le conseil

Comment développer des programmes de formation

Il est facile de dire que vos employés sont le secret du succès de votre entreprise, mais il peut être difficile d’investir dans un programme de développement professionnel qui répond aux besoins et aux compétences uniques d’une main-d’œuvre diversifiée, affirme Jenna Everhart, vice-présidente principale des ressources humaines pour Health-E Commerce dans le magazine Employee Benefit News (EBN). Elle suggère des façons d’améliorer la formation et le développement des équipes. Par exemple, la spécialiste conseille de donner des outils aux employés pour qu’ils puissent réfléchir et définir leurs objectifs de carrière et le chemin qu’ils espèrent suivre dans leur carrière. Ensuite, pour rendre le programme de développement des talents plus attrayant, elle suggère d’intégrer des jeux ludiques, des jeux-questionnaires, des tableaux de vision, la musique et l’art. Et parce que c’est un défi d’intégrer une formation dans l’horaire quotidien des employés, sans interrompre le flux de leur travail, la spécialiste suggère de planifier les activités en fonction des horaires des employés et de la façon dont vos équipes travaillent.

Source : Employee Benefit News (EBN)

Lisez un article du magazine Employee Benefit News (en anglais ; abonnement requis)

Le truc

Comment inciter les employés à faire des choix plus durables

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des chercheurs européens et américains ont voulu vérifier s’il était possible de faire acheter des véhicules électriques aux employés de Porsche, où la culture de l’essence est forte.

Des chercheurs européens et américains ont voulu vérifier s’il était possible de faire acheter des véhicules électriques aux employés de Porsche, où la culture de l’essence est forte. Lorsqu’est venu le moment d’offrir la possibilité aux employés d’acheter un nouveau véhicule, les chercheurs ont envoyé des messages avec trois formules différentes. Le premier courriel voulait déclencher une réaction affective en associant la mobilité électrique avec Porsche : « Le cœur électrique, l’âme Porsche ». Le deuxième appelait les salariés à contribuer à la stratégie d’entreprise et à « être les ambassadeurs d’un avenir Porsche durable ». Le troisième s’est concentré sur les avantages financiers, fournissant des informations sur les économies associées aux modèles électriques. L’effet du message qui misait sur l’émotion s’est estompé après deux semaines tandis que les deux autres, plus engageants et avec les arguments logiques, chiffres à l’appui, ont eu un effet plus durable. Les chercheurs ont mené l’étude en 2022 avec un échantillon de 147 employés. De cet échantillon, 66,5 % ont choisi les véhicules électriques en 2022, contre 45,9 % en 2021.

Source : Harvard Business Review