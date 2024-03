Les cinq plus hauts dirigeants de la Banque Royale ont obtenu pour 45,6 millions de dollars en valeur de rémunération totale lors de son exercice terminé en octobre 2023.

Il s’agit d’un montant de rémunération en salaires et primes diverses en hausse de 8 % sur un an. Ce gain a été consenti malgré que la plus grosse banque au Canada a conclu son exercice 2023 avec un bénéfice net en baisse de 4 % à 16,86 milliards, alors que ses revenus totaux ont augmenté de 14,5 % à 56,1 milliards et ses actifs ont crû de 4,5 % pour passer le seuil des 2 000 milliards.

À lui seul, le président et chef de la direction de la Banque Royale, Dave McKay, a obtenu une rémunération totale évaluée à 16,1 millions, dont 1,5 million en salaire et 13,7 millions en diverses primes en actions, en options et en liquidités.

La rémunération totale de M. McKay en 2023 s’avère ainsi en légère baisse de 1,4 % par rapport au montant comptabilisé en 2022. Toutefois, ce léger repli est entièrement attribuable à un ajustement baissier de la valeur du régime de retraite particulier de M. McKay, et alors que le montant total du salaire et des primes est demeuré inchangé d’une année à l’autre.

Par ailleurs, à un montant de 16,1 millions en 2023, la rémunération totale du président et chef de la direction de la Banque Royale représente 77 fois le montant moyen de la rémunération totale parmi les 91 398 employés de la banque.

Ce calcul découle des coûts totaux de « Ressources humaines » qui sont comptabilisés dans le plus récent rapport annuel de la Banque Royale.

Quant aux quatre autres hauts dirigeants de la Banque Royale dont la rémunération est expliquée dans la circulaire de direction envoyée jeudi aux actionnaires, en préparation de leur assemblée annuelle du 11 avril prochain à Toronto, le plus gros montant de rémunération totale revient à Derek Neldner, qui est chef de direction du groupe RBC Marchés des capitaux.

Il a obtenu 10,5 millions en rémunération totale en 2023, en hausse significative de 23 % par rapport au montant de l’année précédente.

Par ailleurs, deux autres hauts dirigeants de la Banque Royale ont bénéficié en 2023 d’une rémunération dont la valeur totale a dépassé les sept millions.

Il s’agit de Douglas Guzman, qui a obtenu 7,5 millions à titre de chef de direction chez RBC Gestion de patrimoine et RBC Assurances, ainsi que Neil McLaughlin, qui a bénéficié de 7,2 millions en tant que chef de direction des services bancaires aux particuliers et aux entreprises.