Comme ce qu’on observe ailleurs, les secteurs d’activités en TI dans la région de Montréal qui sont les plus touchés par ce repli de l’emploi sont aussi ceux qui avaient le plus embauché durant et après la pandémie pour répondre à la forte demande pour leurs services. Il s’agit notamment du secteur des jeux vidéo, du commerce électronique et des services-conseils en télétravail.