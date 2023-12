La société australienne Ressources Winsome vient de dévoiler une première estimation de ressources minérales qui fait de son projet Adina à la Baie-James le cinquième projet de lithium en importance au Québec.

L’estimation établit les ressources à 59 millions de tonnes à une teneur de 1,12 % d’oxyde de lithium. Ce résultat place Adina au palmarès des cinq plus importants projets de lithium au Québec en compagnie de Sayona (à Moblan), Nemaska, Corvette et Alkem.

Adina de Winsome et la propriété Corvette de la société Patriot figurent parmi les découvertes qui ont déclenché la ruée vers le lithium dans le Nord-du-Québec.

Le lithium entre dans la fabrication de cathodes, le pôle positif de la batterie des véhicules électriques.

« On est passé d’une découverte d’un indice de surface qui a été faite par une petite équipe qui effectuait une reconnaissance sur le projet à définir et à calculer un premier estimé de ressources de 59 millions de tonnes un an plus tard, se félicite, dans un entretien, Antoine Fournier, vice-président de l’exploration chez Winsome. C’est quand même une progression assez fulgurante. »

Géologue de formation, M. Fournier supervise 45 personnes au camp minier principal, situé à 20 kilomètres de la centrale LG-4.

Généralement, une teneur d’oxyde de lithium supérieure à 1 % est considérée comme pouvant potentiellement déboucher sur une exploitation économique du gisement, selon l’ampleur de celui-ci et un paquet d’autres considérations, dont l’éloignement du site de la civilisation.

« On a regardé l’inventaire minéral complet avec le premier estimé, puis par la suite, on va commencer à intégrer des paramètres économiques et miniers pour se diriger graduellement vers une étude économique préliminaire et ensuite, des études plus poussées de préfaisabilité et faisabilité », explique M. Fournier.

Coté à la Bourse australienne, le titre de Winsome a peu réagi à l’estimation, terminant la séance du 11 décembre à 1,04 $ australien, en légère baisse. Le titre a clôturé encore en légère baisse, à 0,97 $ australien, le lendemain.

Son voisin Azimut (AZM.V, 0,91 $), qui détient à 50 % la propriété Galinée qui jouxte Adina, a pour sa part gagné plus de 6 % la même journée. Depuis, le titre a reculé.

Il faut dire que le prix du lithium a souffert en 2023. Il se vendait à près de 80 $ US le kilo en janvier dernier. Son prix a dégringolé à 13,75 $ US ces jours-ci. Les perspectives à long terme demeurent très favorables pour le marché du lithium, croit M. Fournier, de Winsome.

« Les expectatives étaient grandes, dit Éric Lemieux, analyste minier indépendant à qui La Presse a demandé de qualifier l’estimation des ressources de la propriété Adina. La teneur est correcte et le tonnage est assez important. Et il peut encore grossir à l’avenir. C’est néanmoins la moitié du tonnage de Corvette, qui a mis la barre très haut. »

Une étape franchie pour Corvette

Également située à la Baie-James, la propriété Corvette a des ressources minérales présumées estimées à 109,2 Mt à 1,42 % de Li 2 O au secteur CV5, l’une des 10 plus importantes ressources de pegmatite à lithium au monde.

Le 30 novembre dernier, son propriétaire Métaux de batteries Patriot a déposé le formulaire de renseignements préliminaires relatif à son projet auprès du ministère provincial de l’Environnement. Elle déposera prochainement la description de projet à l’intention du fédéral.

« C’est une étape d’un processus qui en contient beaucoup avant de voir l’ouverture d’une nouvelle mine. C’est intéressant de voir que le projet avance », dit Éric Lemieux.

Patriot évalue actuellement le projet Corvette comme étant une exploitation minière à ciel ouvert de spodumène de lithium.