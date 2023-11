(San Francisco) Les discussions au sein d’OpenAI pour faire revenir Sam Altman, PDG de la start-up d’intelligence artificielle récemment évincé, se sont poursuivies dimanche après-midi, mais il y a eu des désaccords sur la composition du conseil d’administration de la société, selon deux personnes au courant des discussions.

Mike Isaac, Cade Metz et Tripp Mickle The New York Times

M. Altman, 38 ans, a passé le week-end à faire pression sur le conseil d’administration de la jeune pousse, composé de quatre personnes, qui l’a évincé vendredi après-midi, ont déclaré trois personnes au courant de l’affaire. Le résultat a été une vague de soutien de la part des investisseurs, des employés et des cadres d’OpenAI.

M. Altman était présent au siège d’OpenAI dimanche après-midi. Il a posté une photo de lui sur le réseau social X portant un badge d’identification d’invité et a déclaré : « c’est la première et la dernière fois que je porte l’un de ces badges ».

Les négociations ont notamment porté sur la manière dont le conseil d’administration de l’entreprise pourrait être remodelé si M. Altman redevenait PDG, ont indiqué deux des personnes interrogées. Les membres du conseil d’administration ne se sont pas encore mis d’accord sur ce à quoi pourrait ressembler un conseil d’administration restructuré – et la réintégration de M. Altman n’est pas non plus une certitude, ont affirmé deux des personnes.

Il y a eu un tourbillon d’activités depuis que M. Altman a été évincé d’OpenAI, une société qu’il a contribué à fonder il y a huit ans et qui est devenue l’une des entreprises les plus suivies dans le domaine de la technologie grâce à son populaire robot conversationnel ChatGPT.

Dimanche après-midi, Will Hurd, ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI et ancien membre républicain du Congrès pour le Texas, se tenait à l’extérieur du siège de l’entreprise, dans le quartier de Mission à San Francisco, attendant d’être conduit à l’aéroport après avoir passé deux jours à examiner les détails du licenciement de M. Altman.

M. Hurd a déclaré qu’un représentant de la société l’avait appelé vendredi matin, avant le licenciement de M. Altman, et lui avait demandé de l’aider à gérer le bouleversement à la direction. M. Hurd s’est rendu du Texas à San Francisco samedi.

« L’industrie est importante, l’entreprise est importante, a indiqué M. Hurd. Il s’agit de l’avenir. Comment faire en sorte qu’il y ait un niveau de confiance et de transparence ? Tout ce que nous attendons des modèles, nous l’attendons de la direction. »

OpenAI n’a pas souhaité faire de commentaires.

C.A. unique

Le conseil d’administration d’OpenAI est unique. L’organisation a débuté en tant qu’organisation à but non lucratif avant de se transformer en société à but lucratif et d’accueillir Microsoft en tant que principal investisseur. L’entreprise à but lucratif continue de rendre des comptes au conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif. Par conséquent, les investisseurs de la société n’ont pas eu officiellement leur mot à dire sur le sort de la start-up ou sur la personne qui la dirige.

Avant que M. Altman ne soit évincé, le conseil d’administration d’OpenAI comptait six membres, dont M. Altman et Greg Brockman, cofondateur de la société et président du conseil d’administration, qui a démissionné vendredi en signe de solidarité avec M. Altman.

Les autres membres du conseil d’administration sont Ilya Sutskever, cofondateur d’OpenAI, Adam D’Angelo, PDG de Quora, site de questions-réponses, Helen Toner, directrice de la stratégie au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’Université de Georgetown, et Tasha McCauley, entrepreneuse et informaticienne.

Depuis vendredi, des personnes proches de l’entreprise tentent de comprendre pourquoi le conseil d’administration a renvoyé M. Altman. Brad Lightcap, directeur de l’exploitation de la société, a déclaré dans une note adressée au personnel samedi qu’il n’y avait pas eu de « malversations ».

Cette impasse est le dernier rebondissement d’une série de luttes de pouvoir au sein d’OpenAI. Le combat a attiré l’attention sur un clivage de longue date dans la communauté de l’intelligence artificielle (IA) entre ceux qui croient que l’IA est la plus grande occasion commerciale de cette génération et ceux qui craignent qu’une évolution trop rapide ne soit dangereuse.

L’entreprise était récemment en pourparlers en vue d’une nouvelle levée de fonds qui la valoriserait à plus de 80 milliards de dollars. Bloomberg News a précédemment rapporté certains détails de ces discussions.

La réintégration potentielle de M. Altman constituerait un revirement spectaculaire pour OpenAI, qui a déclaré qu’il n’avait pas été « toujours franc » dans ses discussions avec le conseil d’administration lorsque celui-ci l’a évincé sans ménagement.

Alors que les délibérations se poursuivaient dimanche, les cadres d’OpenAI ont fait appel à des renforts. À 12 h 45, un livreur chargé d’une douzaine de boissons de la chaîne Boba Guys s’est présenté à l’extérieur sur une moto avec deux sacs. Un autre livreur a suivi plus tard avec une demi-douzaine de boissons supplémentaires.