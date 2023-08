Il sera bientôt impossible de sécher ses larmes ou de moucher un petit nez enrhumé avec des mouchoirs de marque Kleenex. L’entreprise américaine Kimberly-Clark a annoncé la fin ses activités de « papier mouchoir » au Canada dès ce mois-ci, rapportaient vendredi plusieurs médias anglophones dont CTV et CBC.

« Merci beaucoup pour votre fidélité à nos mouchoirs de marque Kleenex au cours des dernières décennies. Nous apprécions que vous nous permettiez d’entrer dans vos foyers et souhaitons que vous sachiez à quel point il nous a été difficile de mettre fin à nos ventes au Canada », peut-on lire sur le site de l’entreprise.

Pour justifier sa décision, Kimberly-Clark a évoqué des « complexités uniques ».

«Nous opérons dans un environnement d'approvisionnement très contraint et, malgré tous nos efforts, nous avons été confrontés à des complexités uniques dans le secteur des Kleenex , a déclaré Todd Fisher, vice-président et directeur général canadien de Kimberly-Clark, dans un communiqué envoyé par courriel à CBC. Cette décision nous permettra de réorienter nos ressources pour mieux nous concentrer sur d'autres marques au Canada et répondre aux besoins de nos consommateurs avec une innovation et une valeur continues.»

Le nom ne disparaîtra toutefois pas complètement des tablettes puisque les «les produits professionnels pour le visage» et les «produits d'essuie-mains grand public» signés Kleenex seront toujours disponibles. Les autres marques de Kimberly-Clark comme Cottonelle, U by Kotex, Poise, Depend, Huggies, Pull-Ups et Goodnites continueront également à être vendues au pays.