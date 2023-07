Un Québécois vient de déposer une demande d’autorisation pour une action collective contre la pétrolière Suncor, à la suite de la cyberattaque du 21 juin dernier. Des pirates ont eu accès aux données des participants au programme Petro-Points, suspendu depuis.

Esteben Harguindeguy déplore surtout le manque de transparence dont fait preuve Petro-Canada dans toute cette histoire.

« On nous fidélise et ensuite, nous sommes le dernier de leur souci », explique en entrevue le résidant de Repentigny qui a déposé sa demande le vendredi 7 juillet.

C’est en se rendant à sa station-service le 21 juin que ce fidèle client de Petro-Canada s’est rendu compte que quelque chose clochait. Le programme de fidélité ne fonctionnait pas. Les jours suivants non plus. Selon lui, les employés étaient eux-mêmes mal renseignés et transmettaient des informations contradictoires à la clientèle. On lui a aussi demandé de payer en espèce s’il faisait le plein d’essence – ce qui a été le cas dans plusieurs points de vente canadiens. On lui a finalement dit qu’il y avait eu une cyberattaque.

Le 26 juin, Suncor a effectivement confirmé que des pirates avaient eu accès aux informations personnelles de ses clients Petro-Points, sans donner beaucoup plus de détails.

Sur un site frauduleux

« Nous croyons que l’information Petro-Points obtenue par la partie non autorisée est limitée à votre nom et aux renseignements que vous pourriez avoir fournis depuis que vous vous êtes joint au programme, plus spécifiquement votre adresse courriel et votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre date de naissance », a indiqué Suncor à sa clientèle.

Esteben Harguindeguy craint toutefois que des informations sensibles se trouvent entre les mains de ces gens malveillants, puisqu’il a personnellement reçu une alerte l’avertissant que ses coordonnées se sont retrouvées sur un site frauduleux. Il croit que la pétrolière aurait dû être proactive et tenir sa clientèle au courant de la situation et des impacts que cela pourrait avoir sur elle.

Dans sa requête d’action collective, déposée au nom des Canadiens touchés par cette situation – dont le nombre est indéterminé –, il reproche à Suncor de ne pas offrir une protection Equifax à sa clientèle depuis la fuite. Il réclame que cela soit fait, ainsi qu’une compensation financière pour les dommages causés par la cyberattaque et sa gestion, jugée déficiente.

Les points seront crédités

Lundi, au Petro-Canada de la rue Saint-Denis, à Montréal, le commis nous a gentiment confirmé que le programme était toujours suspendu pour une période indéterminée, et que la société mère ne lui avait pas fourni d’informations supplémentaires.

La pétrolière affirme toutefois que les points perdus durant la suspension du programme seront crédités à la clientèle.