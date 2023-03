(Ottawa) Le Canada interdit les importations russes de produits d’aluminium ainsi que de produits d’acier.

La Presse Canadienne

La vice-première ministre Chrystia Freeland en a fait l’annonce vendredi par communiqué, présentant cette mesure comme une façon de couper les vives du financement de l’invasion de l’Ukraine.

« L’Ukraine peut gagner cette guerre, et elle doit y arriver. Nous continuons de faire tout en notre pouvoir pour couper ou limiter les sources de revenus qui servent à financer l’invasion illégale et barbare de l’Ukraine orchestrée par la Russie », a déclaré, dans le communiqué de son annonce, celle qui est aussi ministre des Finances.

Selon Ottawa, le Canada a importé de Russie en 2021 des produits de l’aluminium atteignant une valeur de 45 millions et des produits de l’acier équivalent à 213 millions.

« Le Canada et ses partenaires ont déjà sanctionné la Banque centrale russe et plafonné le prix du pétrole et du gaz russes. Et maintenant, nous veillons à ce que Poutine ne puisse pas financer sa guerre par la vente d’aluminium et d’acier au Canada », a ajouté Mme Freeland.

Les produits visés par l’interdiction incluent l’aluminium brut et les produits finis, comme des articles ménagers en aluminium, ainsi que les produits d’acier tels que des tuyaux, a énuméré le ministère des Finances.