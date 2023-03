Forum des affaires

Pour une société riche de tout son monde

Bon an mal an, les entreprises du Québec connaissent une baisse de productivité liée à la mauvaise santé de leur personnel. Maladies chroniques, santé mentale, présentéisme dysfonctionnel sont quelques-uns des défis que doivent surmonter les employeurs et le secteur des ressources humaines. Ces données sont inquiétantes. Selon une étude publiée par LifeWorks en partenariat avec Deloitte, 82 % des répondants disent se sentir fatigués mentalement à la fin de chaque journée de travail et 49 % souffrent d’insomnie.