Le capitaine des Canadiens de Montréal devient ambassadeur du fournisseur montréalais de repas prêts à cuisiner Marché Goodfood.

Dans le cadre de ce partenariat annoncé mercredi, l’entreprise lance « Nick’s Picks », une sélection de trousses repas et de produits d’épicerie adaptés aux athlètes et inspirés des repas favoris de Nick Suzuki.

Goodfood précise que les produits « Nick’s Picks » seront mis à jour chaque semaine.

La direction souligne que les abonnés à ses produits pourront notamment découvrir les repas d’avant-match du joueur étoile du Canadien et ses plats préférés de l’intersaison.

Goodfood en profite aussi pour lancer ses premières trousses-repas paléo, céto et végétaliennes.

Le cofondateur et grand patron de Goodfood, Jonathan Ferrari, avait dit le mois dernier que l’entreprise s’apprêtait à lancer un programme pour ses meilleurs clients (VIP) visant à attirer et fidéliser ceux qui commandent le plus de produits Goodfood.

Jonathan Ferrari avait précisé que ce programme serait lancé en partenariat avec un « athlète de renom » qui agira à titre d’ambassadeur.

Le programme de fidélisation cible les clients qui dépensent entre 5000 $ et 10 000 $ par année chez Goodfood. Jonathan Ferrari avait notamment indiqué que cette clientèle bénéficierait notamment d’un service d’assistance téléphonique, mais aussi d’évènements en direct où ils pourront par exemple cuisiner avec la directrice culinaire de l’entreprise, Jordana Rebner.

D’autres éléments doivent s’ajouter au programme durant la prochaine année.

Pour relancer sa croissance, Goodfood mise aussi sur des partenariats avec des restaurateurs afin de permettre à ses clients de commander des « kits de repas » mis au point en collaboration avec le chef de certains restaurants.