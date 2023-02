Selon un rapport de Économique RBC

La pénurie de main-d’œuvre pourrait contribuer à l’inflation à long terme

(Toronto) Une pénurie de main-d’œuvre prolongée au Canada pourrait alimenter une croissance des salaires plus rapide et l’inflation au fil du temps, ce qui pourrait nécessiter des taux d’intérêt plus élevés à long terme, selon un nouveau rapport d’Économique RBC publié mercredi.