Si l’année 2022 n’a pas été de tout repos pour Pierre Fitzgibbon, le ministre semble plus optimiste pour celle qui arrive, même si de grandes annonces risquent de la bousculer.

Marie-Soleil Brault Le Soleil

Que retenez-vous de 2022 ?

Quand je regarde le bilan du premier mandat de notre gouvernement, on a eu malheureusement deux ans et demi sur quatre avec un vent de face assez sérieux. Il y a eu beaucoup de stress pour notre ministère. J’ai toujours dit que j’étais content de voir que le fédéral avait fait un très bon travail au niveau du filet social. Nous, on a pu se focaliser sur le filet des entreprises. On a octroyé des prêts de plus de 1,6 milliard, des pardons de plusieurs centaines de millions. Là évidemment, il y a un vent de face qui arrive. C’est indéniable. L’inflation – et tout ce qui vient avec –, ça nous a pris de court. Mais, au moins, on entre dans une période plus difficile – récession ou non – avec une certaine santé financière. L’autre chose, plus positive, c’est la réélection de la CAQ.