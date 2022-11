Qu’est-ce que la « marque employeur » ? Ce n’est pas juste un outil de marketing ! Utilisée à son plein potentiel, elle peut devenir une véritable occasion d’affaires pour améliorer la visibilité d’une entreprise et lui permettre de se démarquer. Trois expertes en ressources humaines unissent leurs stratégies pour aider les organisations à renforcer leur pouvoir d’attraction.

Myriam Jézéquel Rédactrice, Gestion HEC Montréal*

« La marque employeur est l’image que véhicule une entreprise auprès de son marché — prospects, clients, candidats, collaborateurs —, non plus [à l’aide] de ses produits ou de ses services, mais [grâce aux] femmes et [aux] hommes qu’elle attire, recrute, intègre, fidélise, fait évoluer, laisse partir et dont elle fait des ambassadeurs. »

Voilà pour la définition. Quant à la méthode, voici les principales mesures qui lui permettent de rayonner. Les auteures constatent d’abord que les entreprises négligent souvent de définir de façon exhaustive leurs besoins en matière de recrutement. Préparer une description de tâches détaillée, lui donner une dimension plus humaine, développer une présence et une identité sur le web et faire bonne impression dès l’entrevue représentent autant d’étapes simples à suivre pour favoriser le recrutement des meilleurs talents.

Créer des liens durables

Mieux vaut cultiver une bonne relation dès les présentations faites en entrevue. Or, combien de recruteurs négligent quelques principes fondamentaux, comme une attitude ouverte et chaleureuse, des signes de reconnaissance, un air confiant ?

Ensuite, il faut savoir intégrer les recrues : leur communiquer les informations clés, effectuer un suivi régulier, renforcer leur sentiment d’appartenance. « L’intégration commence le premier jour de travail », soulignent les auteures, rappelant que près de 20 % des contrats sont rompus dans les trois premiers mois de travail des nouveaux employés. Mine de rien, « un collaborateur fier d’intégrer votre organisation communiquera largement à ses réseaux et sera un véritable ambassadeur de votre marque ».

Se sentir bien dans son milieu de travail donne aussi envie de rester. Or, l’aménagement des lieux en dit long sur la prospérité d’une entreprise et sur sa culture hiérarchique ou collaborative. Bien aménagés, les bureaux créent des espaces propices aux échanges, à condition de limiter les signes distinctifs de subordination en accordant certains privilèges (bureaux individuels, meilleures places de stationnement, machines à café, etc.).

Embauchez vos collaborateurs !

« L’une des manières les plus efficaces d’impliquer vos collaborateurs afin d’en faire des ambassadeurs de votre entreprise est d’enrichir et de renforcer leur fierté de travailler pour vous », expliquent les auteures.

Fini, les paroles creuses ; bonjour, les valeurs positives ! En première ligne : transparence, éthique et recherche de performance. Et pour que vos employés restent longtemps chez vous, ayez une approche de gestion de carrière qui adopte le prisme de la pluralité et qui évite les clivages générationnels.

« Les carrières ne poursuivent plus un développement purement linéaire et ascendant, mais doivent progresser dans toutes les directions (verticale, horizontale et latérale), ce qui nécessite un effort d’accompagnement en matière de formation. » Malgré tout cela, un employé s’apprête à partir ? Préparez-vous à effectuer cette transition « ensemble ».

Une rupture de contrat de travail ne devrait pas entacher votre relation et nuire à l’image de votre entreprise. Respect des procédures et gestion des émotions : vous devez organiser le départ de l’employé comme vous avez organisé son arrivée !

* Cet article est publié grâce à un partenariat avec le magazine Gestion HEC Montréal, où il est d’abord paru.