Forum des affaires

L’impartition : un outil stratégique dans un monde en mutation

Avec le déséquilibre persistant entre l’offre et la demande de travail et le scepticisme grandissant face à l’immigration massive comme solution au problème, est-ce que le milieu des affaires a fait le tour du jardin quant à l’ensemble des solutions disponibles pour maintenir sa productivité et satisfaire les attentes des actionnaires et de sa clientèle ?