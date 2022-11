La station Panama et certains des espaces ciblés pour le développement du futur centre-ville de Brossard

Brossard veut reprendre le contrôle de son développement, a affirmé mercredi sa mairesse, Doreen Assaad, après plusieurs années à être tributaire des ambitions de promoteurs immobiliers ou de CDPQ Infra.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Mme Assaad a d’ailleurs confirmé qu’elle souhaitait que le « nouveau centre-ville » de la municipalité de banlieue soit érigé autour de la station Panama, notamment le long d’un boulevard Taschereau complètement repensé.

« Le futur centre-ville sera densifié, avec des tours d’habitation à proximité des transports collectifs et une diminution des hauteurs en périphérie, de façon à respecter le tissu urbain qui caractérise les quartiers existants », a dit la mairesse devant la Chambre de commerce de la Rive-Sud, mercredi midi. En entrevue, elle a précisé que les immeubles les plus élevés autorisés par Brossard à cet endroit auraient 30 étages.

Cette zone – à l’intersection de l’A10 et du boulevard Taschereau – accueille actuellement le centre commercial Mail Champlain, un supermarché Provigo fermé et de nombreux stationnements.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, mercredi, lors de son discours devant la Chambre de commerce de la Rive-Sud

C’est la personnalité de la ville, la personnalité d’un milieu de vie de près de 100 000 personnes qui est en train de se modifier profondément. Doreen Assaad, mairesse de Brossard

Elle souligne aussi l’importance de promouvoir les déplacements en transports en commun « sans culpabiliser » les automobilistes.

La mairesse voudrait d’ailleurs complètement réimaginer le boulevard Taschereau, qu’elle trouve actuellement « laid » et « déplorable ». Elle imagine une artère urbaine verdie et laissant une large place aux piétons et aux vélos. Il s’agit toutefois d’une route provinciale dont l’avenir dépend de Québec, ajoute-t-elle du même souffle.

« Je leur dis d’aller faire leurs devoirs »

En entrevue téléphonique, après son discours, Mme Assaad a fait valoir que le développement de ce nouveau centre-ville devait être mené par la Ville de Brossard elle-même, qui fera connaître ses besoins aux nombreux promoteurs immobiliers qui attendent de développer des parcelles de ce quartier.

« Je ne veux pas donner l’impression que c’est très négatif, ce qui s’est passé à Brossard dans le passé. Mais je constate qu’il y a une opportunité – maintenant qu’on a une idée claire – de dire [aux promoteurs] : “Embarquez avec nous, sinon ça va être plus compliqué” », a dit la mairesse.

Est-ce que ça peut faire peur à des promoteurs ? « Peut-être ? Je n’ai pas l’intention de freiner ou d’arrêter le développement sur notre territoire, mais je leur dis d’aller faire leurs devoirs, de comprendre ce que c’est, un milieu de vie intéressant. »

Dans son discours, Mme Assaad le synthétise encore plus directement : « Nous allons mieux contrôler ce mouvement et sa destination. Nous voulons être maîtres de ce mouvement. »

La mairesse estime que Brossard devrait dépasser la barre des 100 000 habitants à moyen terme, soulevant des questions fondamentales sur l’identité de la municipalité.