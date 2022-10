Entente Hydro-Québec–Énergir

Il y a une solution moins coûteuse pour le consommateur, révèle une étude

Il existe une solution moins coûteuse et moins polluante que l’entente sur la biénergie conclue entre Hydro-Québec et Énergir pour gérer la demande de pointe en hiver, et cette solution est bien connue des deux entreprises : une thermopompe et un accumulateur de chaleur.