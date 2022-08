Après une longue traversée du désert marquée par une baisse de fréquentation et une diminution des ventes, les commerçants du centre-ville de Montréal renouent peu à peu avec les consommateurs. L’achalandage a augmenté de 40 % chez ces détaillants pour le deuxième trimestre 2022 par rapport à l’an dernier, selon des données publiées par l’agence immobilière Jones Lang LaSalle (JLL) qui qualifie cette reprise de « remarquable ».

Cette embellie inciterait par ailleurs des chaînes bien connues qui n’ont présentement pas de magasin rue Sainte-Catherine à venir s’y installer, a révélé en entrevue Manon Larose, vice-présidente principale, commerce de détail, chez JLL, refusant toutefois de donner davantage de détails pour le moment. Elle rappelle par ailleurs au passage l’arrivée prochaine de Nike, qui ouvrira ses portes au Centre Eaton au printemps, et celle de la boutique de plein air Chlorophylle.

« Il y a plusieurs détaillants qui avaient mis leurs projets en veilleuse pour 2020 et 2021, qui ont le capital et qui sont maintenant prêts à procéder », affirme-t-elle.

Le retour des touristes dans la métropole a grandement contribué à cette hausse notable de l’achalandage dans les centres commerciaux et les magasins ayant pignon sur rue au centre-ville, pour le deuxième trimestre 2022 par rapport à la même période l’an dernier. C’est du moins ce que conclut l’article Perspectives du commerce de détail – Automne 2022 de JLL.

Les détaillants québécois interrogés par La Presse confirment avoir accueilli davantage de clients que l’an dernier dans leurs succursales du centre-ville. Si les ventes ont atteint les niveaux de 2019, le trafic, lui, demeure toutefois inférieur à ce qu’il était avant la pandémie. Le retour des élèves pourrait par contre permettre un certain rattrapage, croit François Roberge, propriétaire des magasins La Vie en rose.

Au centre-ville de Montréal, ç’a été stagnant pendant deux ans et demi. On est en train de rattraper les années perdues rapidement. François Roberge, propriétaire des magasins La Vie en rose

Par rapport à l’an dernier, le détaillant, spécialisé en sous-vêtements et en maillots de bain, a connu une augmentation de 32 % de l’achalandage à son magasin du Centre Eaton, de 100 % à celui du Complexe Desjardins, de 49 % à la boutique située rue Sainte-Catherine et également de 49 % au centre commercial Alexis-Nihon. Sur un total de quatre magasins, trois ont enregistré des ventes supérieures ou égales à celles de 2019, année prépandémique.

« Le retour des gens dans les bureaux se fait de façon progressive, c’est sûr que ça aura un impact », ajoute pour sa part Manon Larose.

« En 2021, les gens avaient juste envie de sortir de chez eux. Maintenant, non seulement ils ont envie de sortir, mais ils ont envie de magasiner de nouveau. »

Constatant également qu’il y a plus de gens qui déambulent dans les rues, Lili Fortin, présidente de Tristan, reste, pour sa part, prudente. « C’est sûr que quand on se compare à 2021 ou à 2020, ç’a tellement été des années difficiles qu’on a des super beaux chiffres », tient-elle à rappeler.

Les ventes de son magasin situé au coin des rues Sainte-Catherine et Metcalfe ont atteint les niveaux de 2019, mais, dans son cas également, le trafic demeure moins élevé. En juillet, il était de 20 % inférieur aux données enregistrées avant l’arrivée de la COVID-19.

On est exigeant parce qu’on veut revenir à un niveau de trafic d’avant la pandémie. Mais il y a un gros bout de chemin de fait. Lili Fortin, présidente de Tristan

« J’espère que ça va rester comme ça. On n’est à l’abri de rien, ni des vagues de contamination ni des récessions, et je pense que la pandémie nous l’a appris. »

Partout dans l’île

Par ailleurs, les détaillants situés partout dans l’île de Montréal « ont bénéficié d’une relance de l’activité commerciale », note JLL. Pour les cinq premiers mois de 2022, les catégories comme les soins personnels et de santé (+ 52 %), les vêtements (+ 51 %) et les chaussures (+ 39 %) ont enregistré une hausse des ventes par rapport à la même période l’an dernier, selon Statistique Canada. Les ventes de meubles et de produits de rénovation ont connu une baisse de 20 %. « Ces baisses sont dues aux problèmes actuels d’approvisionnement dans ces catégories », écrit JLL.