(Toronto) La Banque CIBC a encaissé en un an un recul de 4 % de son résultat net du troisième trimestre, qui est passé de 1,73 milliard à 1,666 milliard cette année.

La Presse Canadienne

Pendant la même période, le résultat dilué par action a reculé de 1,88 $ à 1,78 $.

Le résultat net ajusté a baissé de 1,808 milliard à 1,724 milliard. Le résultat dilué par action ajustée est passé de 1,96 $ à 1,85 $.

Le secteur Marchés des capitaux de la Banque CIBC a enregistré un résultat net de 447 millions au troisième trimestre, inférieur de 9 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l’exercice précédent, du fait surtout de l’augmentation des charges et de la baisse de la reprise de la provision.

Le secteur Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, a enregistré un résultat net de 193 millions CAN, en baisse de 73 millions CAN. Entre-temps, le secteur Services bancaires personnels et PME, région du Canada, a enregistré un résultat net de 595 millions, en baisse de 47 millions en un an, ou de 7 %.

L’institution basée à Toronto affirme que les résultats du troisième trimestre de 2022 ont été touchés par les éléments qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,07 $ par action. Il s’agit d’un montant de 50 millions au titre des coûts liés à l’acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco et d’un montant de 27 millions au titre de l’amortissement d’immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Le président et chef de la direction de la Banque CIBC, Victor G. Dodig, estime qu’au troisième trimestre, l’institution a quand même généré une croissance solide dans l’ensemble de ses activités.

D’autre part, la Banque CIBC annonce que son conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,83 $ par action ordinaire pour le trimestre qui se terminera le 31 octobre prochain.