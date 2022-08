PHOTO ELAINE THOMPSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La collection du défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen, va être mise aux enchères lors d’une vente organisée par Christie’s à New York en novembre, a annoncé jeudi la maison d’enchères, qui l’estime à plus d’un milliard de dollars, ce qui serait un record absolu.

Agence France-Presse

Plus de 150 œuvres vont être proposées, dont le tableau « La montagne Sainte-Victoire » du peintre français Paul Cézanne, estimé à plus de 100 millions de dollars.