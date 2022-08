Six premiers mois de 2022

Rendement négatif de 7,9 % à la CDPQ

Les six premiers mois de l’année sont teintés de rouge pour la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui a livré un rendement négatif de 7,9 %. Mince consolation : la performance du bas de laine des Québécois est supérieure aux indices de références, où les reculs sont plus marqués.