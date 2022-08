(Vaughan) La société derrière les enseignes de restauration St-Hubert et Harvey’s a vu les ventes de son système bondir de 55,4 % au cours du deuxième trimestre, par rapport à la même période l’an dernier, alors que ses consommateurs renouaient avec les visites en salle à manger.

La Presse Canadienne

Société de Recettes illimitées a affiché des ventes totales de 873,1 millions pour son système au cours du trimestre clos le 26 juin, ce qui se comparait à des ventes de 561,8 millions au cours de la même période un an plus tôt. Les revenus pour la société en tant que telle se sont établis à 336,6 millions, alors qu’elles avaient été de 207,6 millions un an plus tôt.

Le profit de Recettes illimitées s’est établi à 16,6 millions, soit 28 cents par action, en baisse par rapport à celui de 19,4 millions, ou 34 cents par action, du deuxième trimestre de l’an dernier. Ce déclin était essentiellement attribuable à une hausse des impôts reportés et à des changements dans la juste valeur de certains des actifs de l’entreprise.

Le chef de la direction de l’entreprise, Frank Hennessey, a souligné que l’environnement d’exploitation était resté extrêmement difficile au cours du trimestre, en raison de l’inflation alimentaire sans précédent et des difficultés au chapitre de la disponibilité du personnel.

La société a dû revoir ses stratégies de menus pour tenter de préserver les marges de ses partenaires franchisés, a-t-il ajouté.

Recettes illimitées, qui compte aussi parmi ses enseignes Swiss Chalet, The Keg, Montana’s et Kelsey’s, comptait 1223 restaurants à la fin du plus récent trimestre, un nombre en baisse par rapport à celui de 1330 de la fin du même trimestre l’an dernier.