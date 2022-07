Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé La Presse

L’avenir

Avec un casque

En quête des meilleurs milieux et horaires de travail à la sortie de la pandémie, des entreprises pensent au métavers afin de garder les employés engagés. Surtout les plus jeunes, habitués à cet univers virtuel dans leurs jeux vidéo. Yahoo Finance cite un architecte qui estime plus simple de plonger dans cette réalité parallèle pour les organisations pour apporter des changements à leur culture ou leurs bureaux que dans la réalité ! Des clients choisissent ainsi de transporter une réplique de leurs bureaux dans des endroits loin de leur siège social en ville et convient leurs employés à des 5 à 7 dans des lieux dépaysants. « On a fait beaucoup de recherche auprès de gens à l’interne et à l’externe, et ce qui revenait le plus dans les commentaires était l’environnement extérieur et la vue », dit l’architecte Guy Messick, chef de la direction technologique de la firme AI Interior Architects.

Source : Yahoo Finance

La nomination

Nouveau président

PHOTO FOURNIE PAR LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE QUÉBEC Maxime Page, président de la Jeune Chambre de commerce de Québec

La Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) a un nouveau président. Il s’agit de Maxime Page, actuellement directeur, startups–technologie et innovation, pour la Banque Nationale. À 30 ans, il devient ainsi le 36e président du regroupement aux quelque 710 membres, femmes et hommes, à parité. « C’est un nombre historique », note celui qui souhaite attirer encore plus de professionnels et d’entrepreneurs dans l’organisation, dans la prochaine année. « C’est notre enjeu de relance, au sortir de la pandémie, d’augmenter le nombre de membres et la présence de certains secteurs d’activité tels le génie, la construction, le manufacturier et la fabrication. »

La citation

PHOTO TIRÉE DU AURUMBUREAU.COM Jacques Attali, économiste et écrivain

Le principal défi pour les entreprises dans les 10 prochaines années est de réussir à créer une cohérence entre leurs objectifs de survie – qui passent par le profit – et les objectifs de survie de l’humanité. Jacques Attali, économiste et écrivain, qui s’est exprimé sur sa vision du monde en 2050 au Club Harvard Business Review France 2022

Le chiffre

2

Les postes de chef de la diversité et de l’inclusion arrivent au deuxième rang des postes à la croissance la plus rapide, selon LinkedIn, après ceux de « spécialistes des vaccins ». « De 2015 à 2020, LinkedIn a constaté que le nombre de personnes portant le titre de “responsable de la diversité” a doublé, tandis que celui de “directrice ou directeur de la diversité” a augmenté de 75 % et celui de “chef de la diversité”, de 68 % », lit-on sur le site de la firme de recrutement Odgers Berndtson. Mais dans bien des cas, rien ne se règle après leur embauche. Pour plusieurs raisons : parce que leur mandat est de trop courte durée alors qu’une culture d’entreprise prend du temps à se transformer, on les limite dans leurs actions, les entreprises ne connaissent pas bien leur situation en termes de diversité et inclusion, et elles sont davantage dans une approche de « correctifs » que dans une optique de « changement à grande échelle ».

Source : Odgers Berndtson

Le geste

La sagesse des retraités

Aux États-Unis, 1,5 million de retraités seraient retournés sur le marché du travail dans la dernière année. Les directions, en pénurie de main-d’œuvre, auraient tout intérêt à les accueillir à bras ouverts. Que peuvent-ils apporter ? Selon un article d’Entrepreneur :

La sagesse : « Ils ont de l’expérience à partager, leurs bons et mauvais coups, et, en jouant le rôle de mentor, ils peuvent aligner les gens vers le succès », lit-on.

Une diversité de perspectives : « Plus il y en a, meilleures sont les décisions prises. »

Le renouvellement des compétences : « Les retraités sont prêts à apprendre autre chose avec humilité et sur le long terme. »

Source : Entrepreneur

Qui a dit ?