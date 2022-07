(New York) Les récentes turbulences dans le monde des cryptomonnaies ont montré que ce secteur présente des risques similaires à ceux de la finance traditionnelle et doit, quand c’est le cas, être soumis aux mêmes règles, a affirmé vendredi la vice-présidente de la banque centrale américaine (Fed), Lael Brainard.

Agence France-Presse

Mise en faillite du spécialiste des prêts en cryptomonnaies Voyager Digital, effondrement de la cryptomonnaie théoriquement stable Terra, liquidation de la société d’investissement singapourienne Three Arrows Capital, suspension des retraits par la plateforme de placements Celsius : plusieurs sociétés se sont retrouvées dans la tourmente avec la chute marquée de la valeur du bitcoin et d’autres devises virtuelles depuis mai.

« Malgré des pertes importantes pour les investisseurs, le système financier crypto ne semble pas encore être si vaste ou si interconnecté avec le système financier traditionnel qu’il présente un risque systémique », a d’abord assuré Mme Brainard, selon le texte d’un discours qu’elle devait prononcer à Londres.

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait aussi souligné jeudi que malgré le plongeon des devises virtuelles, aucune banque ou société d’investissements ne semblait être en péril.

« Cela ne veut pas dire que si (le système des crypto) était dix fois plus gros, cela n’aurait aucun effet », avait-il toutefois souligné lors d’une intervention publique.

Dans ce contexte, « c’est le bon moment pour s’assurer que des risques similaires sont soumis à des réglementations et des règles de transparence similaires, afin d’aider les investisseurs à faire la distinction entre des innovations authentiques et responsables et le faux attrait de rendements apparemment faciles mais présentant en fait un risque important », a avancé Mme Brainard.

Il est, par exemple, apparu clairement que les affirmations selon lesquelles les cryptomonnaies pouvaient être une façon de se protéger contre l’inflation ou n’évoluaient pas dans le même sens que les autres classes d’actifs risquées étaient erronées, a-t-elle avancé.

Deux éléments doivent être particulièrement surveillés à ses yeux : l’implication des banques traditionnelles dans le monde des cryptomonnaies et les cryptomonnaies dites stables parce que leur cours est théoriquement lié à celui d’une devise traditionnelle.

« Il est important que les bases d’une saine régulation du système financier lié aux cryptomonnaies soit établi maintenant avant (qu’il) ne devienne si vaste ou interconnecté qu’il puisse poser des risques pour la stabilité du système financier dans son ensemble », a conclu Mme Brainard.