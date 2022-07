Non, une hausse de taux ne viendra pas affecter mon budget. Je suis dans la classe moyenne et j’accompagne annuellement des centaines de clients dans leur vie financière au travail. Nous consommons simplement trop. Savoir épargner, réduire sa consommation d’articles inutiles, réduire les abonnements et factures au minimum, se déplacer à vélo, rouler moins vite en voiture, ne pas la rajeunir tous les trois ou quatre ans, choisir des restaurants abordables, boire moins d’alcool, ne pas fumer et payer ses dettes rapidement… et j’en passe. Les occasions ne manquent pas d’économiser. Il faut juste avoir le déclic mental que les besoins sont illimité, et les ressources ne le sont pas. Commençons par modifier nos comportements, et le stress financier disparaîtra, dans la majeure partie des cas, tout seul !