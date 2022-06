Acheter ou louer une automobile ?

Le moteur de la décision

La livraison des voitures neuves peut s’étirer sur plus d’un an. Le prix moyen des voitures d’occasion au Canada a crû de 11 000 $ depuis un an. Les taux d’intérêt explosent. Dans de telles circonstances, comment aborder le traditionnel dilemme entre l’achat et la location ? C’est le temps d’une petite révision en 12 points.