La Caisse de dépôt et placement du Québec a vendu toutes ses actions de la Financière Manuvie au premier trimestre et a acheté beaucoup d’actions de BCE tout en continuant de réduire son exposition aux pétrolières.

Richard Dufour La Presse

Un document déposé dans les derniers jours auprès de la Securities & Exchange Commission décrivant l’état des placements boursiers de la Caisse en date du début d’avril révèle notamment que la participation dans Suncor a été abaissée de 75 % durant les trois premiers mois de l’année avec la vente de 12 millions d’actions de la pétrolière de Calgary.

Le plus important investisseur institutionnel du Québec a également diminué de près de 40 % son placement dans Enbridge durant les mois de janvier, février et mars. La vente d’actions de pétrolières s’inscrit dans une volonté annoncée il y a quelques mois de sortir de ce secteur avant la fin de l’année.

Le placement dans BCE a de son côté été bonifié de 53 % avec l’ajout de 4,7 millions d’actions de l’entreprise montréalaise de télécommunications. La Caisse avait déjà ajouté près de 9 millions d’actions de BCE dans les six derniers mois de 2021.

La Financière Manuvie larguée

Durant le premier trimestre de l’année, la Caisse a vendu les 4,5 millions d’actions de la Financière Manuvie qu’elle détenait. Cette décision d’éliminer entièrement la participation en actions dans Manuvie durant les mois de janvier, février et mars a été prise après avoir graduellement diminué l’importance de l’assureur en portefeuille au cours de la dernière année.

Si le placement dans Manuvie avait une valeur de 86 millions US début janvier, il valait plus de 700 millions US à un certain moment l’année dernière.

Après avoir reculé jusqu’à 13 $ à la Bourse de Toronto au début de la pandémie en mars 2020, l’action de Manuvie a rapidement rebondi à 28 $ avant de se replier aux alentours de 22 $ récemment. À son cours boursier actuel, le titre de Manuvie offre un généreux rendement sur le dividende de près de 6 %.

Ils sont actuellement 5 analystes sur 15 à recommander l’achat de cet assureur dont la valeur boursière atteint 44 milliards.

L’actif net du portefeuille boursier de la Caisse s’élevait à 118,7 milliards de dollars en début d’année, l’équivalent de 28 % du portefeuille global de 420 milliards de l’organisation.

Fidèle à ses habitudes, la direction n’a pas souhaité interpréter directement le rééquilibrage de ses placements boursiers.

« Nous ne commentons pas au jour le jour nos transactions individuelles », souligne simplement la porte-parole Kate Monfette. « Nous procédons régulièrement à des ajustements de portefeuille. »

Des documents récemment déposés auprès des autorités boursières révèlent que d’autres grands investisseurs institutionnels d’ici ont aussi pris des décisions importantes entourant Manuvie en rééquilibrant leurs portefeuilles. Le gestionnaire d’actifs montréalais Jarislowsky Fraser a abaissé de 35 % son exposition à Manuvie au premier trimestre avec la vente de 13,5 millions d’actions.

De son côté, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) – l’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays et dont le bureau principal est à Montréal – a bonifié de 65 % son investissement dans Manuvie en début d’année à la suite de l’achat de près de 1 million d’actions.

Les transactions significatives

Les grands investisseurs institutionnels québécois ont multiplié les transactions durant les trois premiers mois de l’année afin de se positionner pour le printemps. Voici quelques gestes significatifs.

Caisse de dépôt

PHOTO CHRIS WATTIE, ARCHIVES REUTERS La Caisse de dépôt et placement du Québec a vendu 12 millions d’actions de Suncor.

Chef des marchés liquides : Vincent Delisle

Siège social : Montréal

Fait saillant : élimination de la participation dans Manuvie

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2022 :

Vente de 12 millions d’actions de Suncor

Achat de 2,7 millions d’actions de CMS Energy

Achat de 2 millions d’actions de Pfizer

Si BCE continue de prendre du poids en portefeuille, la Caisse a aussi ajouté 13,1 millions d’actions d’AT&T au premier trimestre, une bonification de 70 % de cet investissement. Le placement dans Gildan a été abaissé de 20 %, alors qu’il avait déjà été réduit de 15 % en fin d’année. Après avoir explosé de 1220 % au trimestre précédent, l’investissement dans le CP a été bonifié de 80 % avec l’achat de 1 million d’actions du transporteur ferroviaire de Calgary. Dix millions d’actions supplémentaires d’Azure Power Global ont aussi été insérées en portefeuille, ce qui fait bondir de 40 % ce placement. Azure est le genre d’investissement qui cadre dans les objectifs de la stratégie climatique de la Caisse, notamment de détenir 54 milliards de dollars en actifs verts d’ici 2025 pour contribuer activement à une économie plus durable.

Investissements PSP

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Simulateur de vol de CAE

Chef des placements : Eduard van Gelderen

Siège social : Ottawa (bureau principal à Montréal)

Fait saillant : quasi-élimination de l’investissement dans CAE

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2022 :

Vente de 1 million d’actions de Suncor

Vente de 1,4 million d’actions d’Apple

Achat de 6 millions d’actions de Zynga

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) – l’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays – a vendu la presque totalité de son placement dans CAE en début d’année. Après avoir acheté 1,6 million d’actions du spécialiste montréalais des simulateurs de vol en fin d’année, PSP les a aussitôt vendues au premier trimestre 2022. Si le placement dans Suncor a été charcuté de 30 %, celui dans Cenovus a gonflé de plus de 700 % avec l’ajout de 1,8 million d’actions. L’investissement dans Manuvie est bonifié de 65 % avec l’achat de près de 1 million d’actions.

Fiera Capital

PHOTO SEBASTIEN SALOM-GOMIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Fiera Capital a initié une position dans Royal Caribbean Cruises au premier trimestre en achetant un demi-million d’actions du croisiériste.

Cheffe des placements, marchés publics : Anik Lanthier

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction de la participation dans CAE

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2022 :

Achat de 1 million d’actions de Yatra Online

Achat de 1,8 million d’actions de CNH Industrial

Vente de 1 million d’actions d’Enerplus

La participation dans CAE est abaissée de 63 % avec la vente d’un bloc de 2,4 millions d’actions. Les investissements dans la Banque TD, la Royale et la BMO ont reculé de 10 à 12 %. Fiera a initié une position dans Royal Caribbean Cruises au premier trimestre en achetant un demi-million d’actions du croisiériste. Les 4 millions d’actions en portefeuille d’IHS Markit ont été vendues alors que le placement dans Synchrony Financial est presque éradiqué avec la vente de 1,8 million d’actions, l’équivalent d’une diminution de 94 % des actions détenues en portefeuille.

Jarislowsky Fraser

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La participation de Jarislowsky Fraser dans Shopify a doublé au cours des trois premiers mois de l’année avec l’achat de plus d’un demi-million d’actions de l’entreprise d’Ottawa.

Chef de recherche : Charles Nadim

Chef des actions : Kelly Patrick

Siège social : Montréal

Fait saillant : bonification substantielle du placement dans Shopify

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2022 :

Vente de 13,5 millions d’actions de Manuvie

Achat de 2 millions d’actions de Ritchie Bros

Vente de 2,1 millions d’actions de Gildan

La participation dans Shopify a doublé au cours des trois premiers mois de l’année avec l’achat de plus d’un demi-million d’actions de l’entreprise d’Ottawa. La participation dans la Banque Scotia a encore baissé durant le trimestre avec cette fois-ci la vente de 2,3 millions d’actions, l’équivalent d’une baisse de 13 %. Le placement dans Manuvie est aussi de nouveau abaissé, mais cette fois les transactions font reculer de 35 % ce placement dans l’assureur. Le placement dans Colliers International a été bonifié de 600 % avec l’achat de 1,6 million d’actions. L’investissement dans Nutrien (ex-Potash) est charcuté de 91 % avec la vente de 11,2 millions d’actions.

Letko Brosseau

PHOTO TODD KOROL, ARCHIVES REUTERS Le poids de Cenovus continue de reculer en portefeuille. Cette fois-ci, Letko Brosseau a vendu 5,8 millions d’actions du producteur d’énergie de Calgary pour commencer l’année.

Responsables des placements : Peter Letko et Daniel Brosseau

Siège social : Montréal

Fait saillant : autre réduction importante du placement dans Cenovus

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2022 :

Vente de 2 millions d’actions de Teck Resources

Vente de 2,6 millions d’actions de Suncor

Vente de 1 million d’actions de Telus

Le poids de Cenovus continue de reculer en portefeuille. Cette fois-ci, Letko Brosseau a vendu 5,8 millions d’actions du producteur d’énergie de Calgary pour commencer l’année. Pretium Resources est éjecté du portefeuille avec la vente des 7,2 millions d’actions détenues en portefeuille. L’investissement dans Freeport-McMoRan est aussi éradiqué. Les participations dans Manuvie, Sun Life et Nutrien – trois placements importants en portefeuille – ont été abaissées respectivement de 6 %, 6 % et 25 %.

Méthodologie : Les grands investisseurs institutionnels sont tenus de déclarer à la Securities & Exchange Commission tous les trimestres le contenu de leurs portefeuilles d’actions qui s’échangent sur les marchés américains. Les titres de nombreuses sociétés canadiennes et québécoises se négocient aux États-Unis, ce qui rend intéressants les documents déposés par les institutionnels québécois. Ces déclarations sont suivies afin d’obtenir des signaux révélant où les grands investisseurs voient des valeurs. Les documents portant sur le premier trimestre de 2022 ont été déposés dans les derniers jours, ce qui permet de voir comment les grands investisseurs de la province se sont positionnés pour le printemps.