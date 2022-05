Main-d’œuvre

Les associations patronales veulent une hausse des seuils d’immigration

À l’approche de la campagne électorale et alors que les difficultés de recrutement de travailleurs perdurent, des associations patronales pressent encore une fois le gouvernement Legault de hausser les seuils d’immigration et de rendre le travail plus intéressant, fiscalement, pour les personnes de 60 ans et plus.