Coffret de sûreté

Odyssée de trois mois pour revoir ses diamants entreposés à la BMO

En cette ère où tout est informatisé et sauvegardé dans les nuages, les coffrets de sûreté des banques sont à la fois anachroniques et rassurants. Mais quand on se demande pendant trois mois où le sien est rendu, et que personne n’a de réponse, la chambre forte devient plutôt l’illustration d’un service à la clientèle déficient.