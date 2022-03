Justin Trudeau et Doug Ford étaient à Alliston, en Ontario, mercredi matin, pour annoncer officiellement les 131,6 millions que chaque gouvernement s’est engagé à verser à Honda Canada pour des modifications aux chaînes de montage d’une usine en Ontario, qui construira éventuellement les véhicules CR-V et CR-V hybrides 2023.

Le premier ministre du Canada et son homologue de l’Ontario ont annoncé des millions de dollars de subventions pour la production au Canada de véhicules hybrides, mais Doug Ford a esquivé les questions sur la possibilité d’incitatifs pour acheter ces véhicules.

Holly McKenzie-Sutter La Presse Canadienne

Justin Trudeau et Doug Ford étaient à Alliston, en Ontario, mercredi matin, pour annoncer officiellement les 131,6 millions que chaque gouvernement s’est engagé à verser à Honda Canada pour des modifications aux chaînes de montage d’une usine en Ontario, qui construira éventuellement les véhicules CR-V et CR-V hybrides 2023.

Les deux premiers ministres ont affirmé d’une même voix que ce projet contribuerait à protéger de bons emplois dans le secteur automobile local.

« Ces investissements permettront à Honda Canada de construire ses modèles de prochaine génération, comme les hybrides, ici en Ontario, pour les vendre ensuite partout en Amérique du Nord, a déclaré M. Ford. Cela signifie que les voitures de demain seront construites ici même, par des travailleurs ontariens, en utilisant des ressources ontariennes. »

Honda Canada a précisé que le rééquipement de l’usine d’Alliston coûtera 1,4 milliard sur six ans.

M. Trudeau a soutenu de son côté que des projets comme celui de Honda contribueraient à créer des emplois et à soutenir une reprise économique durable au pays après la pandémie.

Pas de remises à l’achat

Le premier ministre Ford a déjà déclaré qu’il voulait accélérer la fabrication de véhicules hybrides et électriques en Ontario. L’année dernière, son gouvernement a ainsi annoncé un plan sur 10 ans pour fabriquer en Ontario plus de batteries, de véhicules et de pièces, former plus de travailleurs de l’automobile et éventuellement extraire des minéraux dans le nord de la province.

Mais le gouvernement progressiste-conservateur ne s’est jamais engagé à offrir des incitatifs, comme des remises, pour encourager les consommateurs à acheter ces véhicules.

M. Ford a même annulé, après son élection en 2018, une remise, pouvant atteindre 14 000 $, pour les acheteurs de véhicules électriques mise en place par l’ancien gouvernement libéral – il qualifiait alors cet incitatif de soutien aux riches. Les ventes de véhicules électriques ont alors chuté en Ontario.

Lorsqu’on lui a demandé mercredi s’il ramènerait la remise, M. Ford n’a pas répondu directement, bien qu’il ait suggéré que la décision de son gouvernement avait stimulé les ventes. « Depuis que nous sommes au pouvoir, les ventes de véhicules électriques ont triplé (en Ontario), donc je suppose que c’était une bonne décision », a-t-il soutenu mercredi.

Les bornes de recharge

Les progressistes-conservateurs, une fois élus, ont également interrompu la construction de bornes de recharge pour les véhicules électriques. M. Ford a déclaré mercredi que son gouvernement construisait des infrastructures routières et continuerait d’ajouter des bornes de recharge « au fur et à mesure que le marché l’exigera ».

Des partis d’opposition à Queen’s Park, qui se préparent pour des élections générales au début de juin, se sont engagés à rétablir les remises pour les acheteurs.

Les libéraux ont promis mercredi d’accorder aux familles des remises allant jusqu’à 8000 $ pour l’achat ou la location d’un « véhicule zéro émission » et 1500 $ pour l’achat d’équipement de recharge. Ils promettent aussi plus de bornes de recharge publiques, grâce à une subvention de 30 % pour ces infrastructures.

Les Verts promettent d’offrir des incitatifs en espèces allant jusqu’à 10 000 $ aux acheteurs de véhicules électriques, et un financement à faible coût pour ces véhicules. Ils promettent aussi d’étendre l’infrastructure de recharge en Ontario.