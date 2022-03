Forum des affaires

L’avenir des évènements professionnels en personne se joue maintenant !

Le retour à la normale ou la nouvelle normalité est en cours. L’industrie événementielle, comme les autres, s’est adaptée pour survivre, et la numérisation a été sa planche de salut. On a beaucoup échangé sur les bienfaits ou pas de la révolution numérique dans le domaine, et la discussion reste ouverte.