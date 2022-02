Après une autre année de rendement très supérieur à celui de l’indice S&P/TSX, la Financière Banque Nationale (FBN) met à jour sa sélection des « Étoiles des dividendes » (2022 Dividend All-Stars) parmi les entreprises canadiennes cotées à la Bourse de Toronto.

Martin Vallières La Presse

Ce portefeuille modèle de 22 actions découle d’une sélection annuelle faite par les analystes de la FBN parmi leurs « préférences de titres à rendement (courant en dividende) couvrant une variété de secteurs et de taille de capitalisation boursière ».

Dans leur sélection pour l’année 2022, on retrouve quelques grosses entreprises canadiennes déjà bien connues des investisseurs en actions à dividendes, telles que BCE (Bell, 5,5 % en dividende au 11 février), la Banque CIBC (3,9 %), la financière d’assurance IGM (4,9 %) ainsi que des sociétés d’énergie comme Enbridge (6,2 %), AltaGas (3,8 %) et Algonquin Power & Utilities (4,9 %).

La cuvée 2022 des « Étoiles des dividendes » de la FBN comprend aussi quelques entreprises de moindre taille, telle que la québécoise Transcontinental (imprimerie et emballages souples, 4,3 % en dividende au 11 février) et KP Tissue (6,9 %), un important actionnaire minoritaire de la société papetière Kruger.

Pourquoi une telle sélection des « Étoiles des dividendes » ?

Dans son rapport de mise à jour, la FBN indique que « l’objectif principal de ce portefeuille modèle est de fournir aux investisseurs à la recherche de revenus de placement des suggestions de titres à rendement durable de sociétés de haute qualité envers lesquelles les analystes de la FBN ont une opinion favorable ».

La FBN explique aussi que la confection de ce portefeuille modèle de titres à dividendes préférés de ses analystes repose sur trois critères d’investissement : 1) un rendement courant en dividendes (ou distributions de fiducie) proche de 4 % par an et plus ; 2) un bon potentiel de hausse de dividende et un faible risque d’incapacité de paiement ; 3) une perception positive des perspectives d’affaires de l’entreprise et de valorisation boursière de ses actions.

Selon la FBN, c’est ainsi que le rendement total (prix+dividendes réinvestis) de son portefeuille modèle des « Étoiles des dividendes » a dépassé celui de l’indice S&P/TSX à la Bourse de Toronto au cours de huit des dix dernières années.

En 2021, selon la FBN, le rendement total de son portefeuille modèle a atteint 31 %, ce qui est bien supérieur au rendement total d’environ 19,5 % pour l’indice S&P/TSX.

L’écart est aussi significatif entre les deux principaux éléments de ce rendement total annuel.

À 5,3 %, le seul rendement en dividende du portefeuille modèle de la FBN en 2021 s’est avéré le double du rendement de 2,7 % attribué à l’indice S&P/TSX. Pour l’édition 2022, le rendement moyen en dividende est attendu aux environs de 5,1 % parmi les 22 titres sélectionnés.

Quant au rendement découlant de la seule valeur boursière des titres concernés, il s’est élevé en 2021 à 25,7 % pour le portefeuille modèle des « Étoiles des dividendes » de la FBN, comparativement à 16,7 % pour tout l’indice de marché S&P/TSX.