H 2 O Innovation s’est développée dans trois segments du marché du traitement des eaux : la conception et l’installation de systèmes de traitement des eaux avec des technologies d’ultrafiltration par membranes, la fabrication et la distribution de produits d’entretien de ces systèmes technologiques de traitement d’eau, ainsi que les services-conseils en gestion de systèmes de traitement d’eau existants.

Mener une entreprise, c’est avant tout une affaire de stratégie. Pour amorcer l’année, des dirigeants révèlent quelques éléments de leur vision et de leur plan d’action.

Martin Vallières La Presse

Objectif de croissance rehaussé à près de 250 millions par an, nouveau crédit de 55 millions pour des acquisitions, passage imminent de ses actions du TSX Croissance à la grande Bourse de Toronto (TSX).

À n’en pas douter, l’entreprise québécoise de technologies de traitement d’eau H 2 O Innovation commence l’année 2022 avec un plan d’affaires à haut débit !

« L’approvisionnement en eau de qualité et le traitement des eaux usées sont devenus des enjeux majeurs de société et d’environnement. C’est pourquoi les fondements de notre industrie sont de plus en plus favorables à l’accélération de la croissance chez H 2 O Innovation », indique son président et cofondateur, Frédéric Dugré, dans un entretien avec La Presse.

« En fait, je pensais déjà avoir eu une bonne idée il y a 20 ans en lançant H 2 O Innovation. C’est devenu encore meilleur ces années-ci et pour l’avenir prévisible, dans le contexte des infrastructures [hydriques] très vieillissantes en Amérique du Nord, et de la réglementation plus sévère concernant l’approvisionnement en eau potable ainsi que le traitement et le recyclage des eaux usées. »

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Frédéric Dugré, président et cofondateur de H 2 0 Innovation

« Le marché mondial du traitement des eaux – potable et usées – est rendu à hauteur de 830 milliards de dollars par an. Et de ce montant, nos créneaux cibles en technologies avancées d’ultrafiltration de l’eau et de recyclage des eaux usées représentent environ 4,5 milliards par an », fait valoir Frédéric Dugré.

« Nous avons donc un marché avec un potentiel énorme devant nous, autant par croissance organique [de l’interne] que par des acquisitions ciblées dans une industrie qui, en Amérique du Nord notamment, est encore très fragmentée. »

D’ailleurs, peu après avoir rehaussé de 55 millions sa capacité d’emprunt pour des acquisitions, H 2 O Innovation termine actuellement l’achat de deux entreprises établies dans l’État de New York. Avec leur apport de 200 clients et de 17 millions de dollars en chiffre d’affaires, ces deux acquisitions positionnent H 2 O en tête du marché des services-conseils en technologies de traitement des eaux dans les États frontaliers du nord-est des États-Unis.

« Ces deux acquisitions sont alignées sur notre plan d’affaires stratégique sur trois ans qui vise la croissance du chiffre d’affaires de 133 millions en 2020 à près de 250 millions en fin d’exercice 2023 », signale Frédéric Dugré.

Une bonne partie de cette croissance provient de l’expansion des activités industrielles et commerciales de H 2 O. Ces activités regroupent 800 employés en Amérique du Nord – usines et bureaux au Québec, au Minnesota et en Californie – ainsi qu’en Europe, avec une usine et des bureaux au Royaume-Uni et en Espagne.

En parallèle, la stratégie de croissance de H 2 O par acquisitions prévoit la réalisation de « trois à cinq » transactions pour se rendre à l’objectif de 250 millions de chiffre d’affaires en 2023.

H 2 O priorise des acquisitions de croissance dans deux de ses trois secteurs d’activité, soit la distribution de produits d’entretien et les services-conseils en gestion de systèmes de traitement des eaux.

« Ce sont des secteurs d’activité où nous pourrons accroître nos revenus de type récurrent auprès d’un très grand nombre de clients potentiels, souligne Frédéric Dugré, alors que nos activités en conception et installation de systèmes de traitement d’eau fonctionnent surtout par soumissions et contrats pour des projets spécifiques. »

Ce qu’en disent des analystes H 2 O a fait une mise à jour positive de ses objectifs d’expansion de chiffre d’affaires et de marge bénéficiaire qui confirme sa soif continue pour une croissance forte et rentable, autant de façon organique [interne] que par des projets de fusions et acquisitions. À mon avis, ce plan stratégique mis à jour constitue un cadre solide qui est capable de générer une importante création de valeur pour les actionnaires de H 2 O. Frédéric Tremblay, Valeurs mobilières Desjardins (Montréal) En observant l’état de l’"industrie de l’eau" en Amérique du Nord et dans le monde, je continue de voir plusieurs thèmes qui représentent des vents favorables pour la stratégie de croissance de H 2 O. Grâce à ses relations commerciales établies, H 2 O est très bien positionnée alors que l’industrie mondiale de l’eau voit un regain d’intérêt pour la réfection des infrastructures vieillissantes et des investissements dans de nouveaux systèmes de traitement d’eau plus performants. Michael Glen, Raymond James (Montréal) Avec la mise à jour de ses objectifs de croissance, et sa capacité d’emprunt rehaussée de 55 millions pour plus de flexibilité financière, je pense que le plan d’action des dirigeants de H 2 O est prêt pour une autre étape de sa recherche d’occasions de croissance. Globalement, je continue d’apprécier les perspectives d’expansion chez H 2 O, notamment aux États-Unis avec le déploiement du vaste plan d’infrastructures du gouvernement fédéral. Troy Sun, Valeurs mobilières Banque Laurentienne (Toronto)