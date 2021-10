Au premier semestre 2021-2022, Ubisoft a engrangé 751,3 millions d’euros de revenus, soit 0,7 % de moins qu’un an plus tôt (757 millions).

(Paris) L’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a annoncé jeudi des revenus quasi stables au premier semestre de son exercice décalé 2021-2022, grâce à une « surperformance » au deuxième trimestre notamment liée au succès du jeu Assassin’s Creed Valhalla.

Agence France-Presse

Au premier semestre 2021-2022, Ubisoft a engrangé 751,3 millions d’euros de revenus, soit 0,7 % de moins qu’un an plus tôt (757 millions). Comparé à l’exercice 2019-2020, avant la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires a crû de 7,7 %.

Le bénéfice net ressort à 900 000 euros, identique à celui d’avant la pandémie au premier semestre 2019-20 et en chute vertigineuse par rapport aux 21,1 millions d’euros du premier semestre 2020-2021, exercice record marqué par l’accélération du marché du vidéoludique dans le contexte de la crise sanitaire et des confinements.

Malgré un léger déclin sur le semestre, les « réservations nettes » réalisées au second trimestre — l’indicateur de revenus privilégié par l’entreprise, qui est quasiment similaire aux ventes — ont dépassé l’objectif d’environ 340 millions en atteignant les 392,1 millions d’euros.

« Nous avons réalisé une solide performance au deuxième trimestre, avec des revenus nettement supérieurs aux objectifs. Cela reflète la profondeur et la force de notre portefeuille de marques propriétaires, grâce, notamment, au succès remarquable et continu d’Assassin’s Creed Valhalla », a indiqué Frédérick Duguet, directeur financier.

Le nouvel opus de la saga phare est déjà le deuxième plus gros jeu de l’histoire d’Ubisoft en termes de profits générés, moins de 12 mois après sa sortie, a annoncé l’éditeur français.

Au-delà d’Assassin’s Creed Valhalla, la majeure partie des autres ventes réalisées sur la période est due au « back catalogue », c’est-à-dire les jeux sortis avant l’exercice en cours comme les anciennes moutures d’Assassin’s Creed ou Far Cry.

L’entreprise française a également annoncé jeudi que les jeux Prince of Persia : The Sands of Time remake, Rocksmith et Tom Clancy’s The Division Heartland, un jeu destiné à toucher une audience plus large, seront lancés sur l’exercice 2022-2023, et non plus sur l’exercice en cours.

La sortie du jeu Prince of Persia : The Sands of Time remake, prévue initialement le 21 janvier 2021, avait déjà été repoussée au 18 mars 2021.

Bien que toujours attendu pour l’exercice 2021-2022, le jeu Roller Champions n’est plus inclus dans les objectifs, a encore complété Ubisoft.

Le géant mondial des jeux vidéo a également indiqué avoir augmenté ses effectifs de 1200 salariés au cours des 12 derniers mois, tandis que l’actionnariat salarié représente désormais 7,5 % du capital.