Le moment serait idéal pour demander une hausse salariale

(Toronto) Ceux qui n’ont pas demandé d’augmentation de salaire ces derniers temps risquent de passer à côté de ce que les recruteurs et les accompagnateurs en gestion et transition de carrière considèrent être une occasion en or attribuable aux tensions connues par le marché du travail.