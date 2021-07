Entreprises

Sur la route des vacances

L’explosion d’un fabricant discret de spas et de piscines

On remarque à peine le bâtiment de tôle ondulée bleue en bordure de l’autoroute 50, à mi-chemin entre Montréal et Montebello. Une fois sur la voie de desserte, impossible de rater l’usine de Be Well Spa. Et surtout son imposante voisine, en tôle rouge celle-là, inaugurée au début de 2021.