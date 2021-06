« Qu’ont en commun Amazon et Demers Ambulances ? […] Des actifs intangibles qui sont au cœur de leur réussite », remarquent les auteurs

Quel secret partagent Amazon et Demers Ambulances ?

Qu’ont en commun Amazon et Demers Ambulances ? Même si elles sont de tailles et de secteurs d’activité très différents, ces entreprises ont toutes les deux investi dans des actifs intangibles qui sont au cœur de leur réussite. Ces actifs, plus intellectuels que physiques, nourrissent l’innovation.

Carl Simard Gestionnaire de portefeuille et président, Medici gestion de portefeuille stratégique

Eddy Chandonnet Gestionnaire de portefeuille et associé, Medici gestion de portefeuille stratégique

Ces actifs intangibles, indispensables pour toutes les entreprises, ont un potentiel économique difficile à quantifier. Contrairement aux usines, équipements industriels et autres qui composent les actifs tangibles, la valeur de ces biens intellectuels n’est pas affichée directement dans le bilan financier des sociétés. Comme ces actifs sont mis au point à l’interne, leurs résultats futurs sont évalués plus incertains que, par exemple, l’acquisition d’un équipement.

Qu’est-ce qu’un actif intangible ?

L’ère numérique a transformé la nature des actifs détenus par les entreprises. Les sociétés traditionnelles ont été construites au moyen d’imposantes infrastructures de production, d’entreposage et de distribution de biens. Cependant, l’ubiquité du commerce électronique, la nécessité d’un service à la clientèle enrichi et la recherche d’une efficacité affûtée obligent les entreprises à mettre en valeur un autre type d’actifs : les actifs intangibles.

Ceux-ci sont créés par le capital humain. Ils sont le fruit d’efforts stratégiques pour créer des technologies, des applications informatiques, une notoriété et une culture d’entreprise. Ces biens intellectuels représentent des avantages concurrentiels déterminants.

L’exemple de Demers Ambulances

Quand on imagine une entreprise innovante, on ne pense pas nécessairement à un constructeur d’ambulances. Pourtant, la présentation d’un dirigeant à propos du virage numérique de l’entreprise nous a fortement impressionnés.

Ce dirigeant a démontré comment les activités manufacturières de Demers Ambulances, fondées sur des usines et de l’équipement, nécessitaient aussi des actifs intangibles pour se différencier.

L’entreprise a notamment créé un logiciel convivial qui permet à ses clients de configurer leur propre ambulance sur mesure et d’en choisir les options. Chaque ensemble de spécifications est sauvegardé, ce qui permet au client d’obtenir des propositions personnalisées de Demers Ambulances. Ce logiciel facilite également les commandes éventuelles des pièces de remplacement. Cette fonctionnalité assure à Demers Ambulances d’avoir un revenu récurrent tout en conservant un lien d’affaires à long terme avec ses clients.

Si les gens de Demers ont réalisé ce projet, c’est parce qu’ils ont compris que l’achat d’une ambulance dépasse celui d’un simple véhicule. De plus, une ambulance constitue une source de fierté pour beaucoup de collectivités.

Les dépenses pour ce projet ont probablement totalisé des centaines de milliers de dollars. Elles ont amputé d’autant les profits. Quelles que soient les règles comptables applicables, Demers Ambulances a bâti un actif stratégique qui contribuera à la croissance de ses affaires pendant des années.

Comme tout bon investissement, ce projet doit avoir été justifié préalablement pour concrétiser à terme le rendement escompté sur les capitaux investis. Un financement compatible avec un investissement de longue durée doit avoir été prévu pour ne pas grever inutilement le fonds de roulement.

Amazon : un géant bâti sur l’innovation

Comment Amazon a-t-elle réussi à devenir un mastodonte du commerce électronique et de l’infonuagique ? En s’appuyant sur des actifs intangibles d’une ampleur et d’une profondeur incomparables.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS Le centre de distribution d’Amazon, à Staten Island, dans l’État de New York

Son capital intellectuel, notamment, lui a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de près de 400 milliards en moitié moins de temps que Walmart. Cette croissance fulgurante a été propulsée à l’aide de plateformes technologiques reflétant une créativité organisationnelle sans pareille.

L’innovation insufflée dans son infrastructure infonuagique, Amazon Web Services (AWS), a généré un revenu annuel courant d’environ 45 milliards. Elle est en tête de cette industrie avec près du tiers de ce marché en pleine croissance.

Amazon a sacrifié des profits importants depuis sa fondation pour ériger tous ses actifs intellectuels. Au cours des 12 derniers mois, elle a comptabilisé plus de 45 milliards à titre de dépenses de maintenance et d’évolution de technologies et de contenu. Mais il s’agit d’actifs inestimables pour cette entreprise.

Difficiles à évaluer, mais essentiels

Les actifs intangibles sont aujourd’hui le nerf de la guerre à l’ère numérique. L’élaboration de cette propriété intellectuelle spécifique à une entreprise exige d’énormes ressources financières et du capital humain hautement engagé.

Comme investisseur, il est compliqué d’évaluer dans quelles proportions respectives les coûts inscrits à titre de recherche et développement soutiennent les opérations courantes comparativement à celles qui financent des actifs intangibles. Ils sont néanmoins véritables et peuvent offrir un incroyable potentiel de monétisation à long terme.

Séparer le bon grain de l’ivraie reste un exercice périlleux. L’investisseur doit avoir une compréhension approfondie du bien-fondé économique à long terme du modèle d’affaires de l’entreprise. Il doit aussi examiner la pertinence de la culture organisationnelle qui amplifie l’ingéniosité humaine, l’importance des clients et le partage de la richesse avec toutes les parties prenantes.