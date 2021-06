Desjardins devient actionnaire de la chaîne de supermarchés

Richard Dufour La Presse

Avril prépare une expansion importante de ses activités qui se traduira par l’ouverture d’une dizaine de supermarchés bios au cours des cinq prochaines années, dont au moins un autre à Montréal.

Cette stratégie de croissance portera à 20 le nombre de succursales de l’entreprise au Québec. Pour l’aider à réaliser ses ambitions, le couple fondateur d’Avril, Sylvie Senay et Rolland Tanguay, cède une participation dans l’entreprise à Desjardins Capital dans le cadre d’une transaction dont la valeur n’a pas été dévoilée.

La filiale du Mouvement Desjardins devient ainsi le troisième actionnaire en importance d’Avril. Les fondateurs ne souhaitent pas préciser la hauteur de la participation cédée à Desjardins. Ils indiquent simplement qu’il s’agit d’une participation inférieure à 50 %.

Sylvie Senay et Rolland Tanguay se sont tournés vers Desjardins pour avoir un allié afin de soutenir leur projet d’expansion, mais aussi pour se donner un plan de transfert qui « protégera la propriété québécoise d’Avril ». « C’est un partenaire stratégique pour notre développement futur », dit Sylvie Senay, en entrevue avec La Presse.

PHOTO FOURNIE PAR COGIR IMMOBILIER Sylvie Senay et Rolland Tanguay, confondateurs de la chaîne de supermarchés Avril

L’arrivée de ce partenaire au capital-actions d’Avril entraîne la mise sur pied d’un conseil d’administration en remplacement du comité consultatif qui appuyait la gouvernance de l’organisation. « On se structure pour aller plus loin. C’est une façon de nous sécuriser. On veut toujours s’assurer de prendre les bonnes décisions. Desjardins Capital a une banque d’entrepreneurs clés. Cela nous aidera à progresser dans le temps », explique Sylvie Senay.

La transaction avec Desjardins ne signifie pas pour autant que les fondateurs s’apprêtent à quitter l’entreprise. « Même si mon mari et moi avons atteint l’âge de la retraite, on ne la prendra pas. On sera toujours là. On s’entoure », dit Sylvie Senay.

Desjardins Capital soutient de son côté que la transaction vise à assurer la pérennité d’un « fleuron québécois » dans le commerce de détail. Le chiffre d’affaires d’Avril demeure confidentiel, mais le couple fondateur indique qu’il a bondi de plus de 60 % depuis 2018.

« On veut développer Montréal »

Le premier magasin Avril a ouvert ses portes à Granby, en 1995. La chaîne compte aujourd’hui neuf supermarchés un peu partout dans la province (Brossard, Granby, Laval, Lévis, Longueuil, Magog, Québec, Saint-Bruno et Sherbrooke).

La 10e succursale de la chaîne ouvrira à la fin du mois, au centre-ville de Montréal, au rez-de-chaussée du complexe Humaniti, près du Palais des congrès et de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il s’agit d’un concept urbain de 7500 pieds carrés.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR AVRIL La 10e succursale de la chaîne ouvrira à la fin du mois, au centre-ville de Montréal, au rez-de-chaussée du complexe Humaniti.

L’ouverture du magasin suivant devrait survenir au printemps prochain, et un deuxième magasin à Montréal est envisagé. « On veut développer Montréal dans les prochaines années, explique Sylvie Senay. Cette ville nous intéresse, pourvu que le lieu convienne. On a développé un concept urbain parce qu’on ne peut pas répliquer dans un endroit comme Montréal des magasins de 20 000 pieds carrés ou même 40 000 pieds carrés. »

« On prévoit maintenant bâtir deux nouveaux magasins par année au cours des cinq prochaines années », ajoute Mme Senay. Elle ne souhaite toutefois pas dévoiler les emplacements visés « trop longtemps » d’avance. « On discute des endroits avec notre promoteur immobilier. Les trois prochains endroits sont en négociations, dont un est en pourparlers très avancés. »

La chaîne se spécialise dans l’alimentation naturelle, bio, les suppléments alimentaires et les cosmétiques naturels. Avril compte environ 1200 employés. Les aliments bios étant de façon générale plus chers, le profil de consommateur de la chaîne peut être celui d’une personne ayant une certaine aisance financière.