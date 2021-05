Portfolio

Transport maritime

L’intelligence artificielle monte à bord

Une logistique complexe devant un manque d’information. Voilà ce à quoi faisait face il y a à peine cinq ans l’écosystème de l’industrie du transport maritime. Mais on s’est alors mis à la tâche, et des réalisations comme le système CargO2ai suggèrent déjà que l’utilisation d’applications d’intelligence artificielle sera un facteur déterminant de l’efficacité et de la rapidité d’exécution du transport maritime.