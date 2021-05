Portfolio

Dirigeants de la finance

Trois budgets en six mois pour Communauto

En moins de six mois, Communauto a fait approuver son budget en vue de l’année 2020, avant de tout recommencer en raison du retrait de son compétiteur Car2go et de tout revoir à cause de la pandémie. Par-dessus le marché, l’entreprise québécoise a été victime d’une cyberattaque en fin d’année. De quoi causer des nuits blanches au chef des finances et vice-président Jean-François Charette.