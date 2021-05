Marchés

La Fed appelle à plus de transparence pour les fonds spéculatifs

(Washington) La Banque centrale américaine (Fed) a appelé jeudi, à « plus de transparence », les fonds spéculatifs et autres entités financières non bancaires qui peuvent générer d’importantes pertes pour l’ensemble du système, comme l’ont montré les récents épisodes GameStop et Archegos.