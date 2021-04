Martin Archambault, président et fondateur de The French Shop

Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé

La Presse

LE TRUC

Aux anniversaires

Depuis un an, le président de l’agence de pub The French Shop souligne chaque anniversaire d’embauche de sa trentaine d’employés en prenant la plume… sur LinkedIn. Un geste qui plaît beaucoup aux salariés qui voient chaque fois la qualité de leur travail longuement soulignée et leurs intérêts personnels mis en valeur. « C’est grâce à eux si mon entreprise fonctionne, indique Martin Archambault. Je veux donc les mettre de l’avant et les remercier. »

Les mots sont chaque fois rédigés en français et en anglais, la majorité des clients de La Shop étant dans le reste du Canada. « De tels messages créent une attente, estime Martin Archambault. Les employés ont hâte de les recevoir. Ça les motive au travail. Et ça montre que le patron tient à eux, qu’ils ne sont pas des numéros. Ça peut faire une différence pour garder un employé plus longtemps, dans notre milieu où il manque de talents et qui connaît une surenchère des salaires. C’est un geste qui ne coûte pas grand-chose. »

Il reste qu’un tel geste doit être moulé à la personnalité du patron ou du gestionnaire, selon Martin Archambault. « Chaque entrepreneur doit avoir sa solution, prévient-il. Il faut être soi-même. Sinon, on va dire que ce n’est pas senti. »

L’INSPIRATION

Sur des roulettes

L’entreprise française Veolia, présente au Québec, offre depuis peu à tous ses employés en France de se déplacer à vélo à peu de frais. Jusqu’ici, seuls les gens de son siège social avaient droit à cet avantage social. L’entreprise de gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets, qui compte 50 000 salariés en France, a signé une entente avec une entreprise de location de vélos (Zenride), rapporte France Info. L’entente tient tant pour les déplacements professionnels que personnels. Elle inclut la location de vélos électriques. Veolia prend en charge 70 % des frais de location. Le reste est prélevé à même la paie des employés.

(Source : France Info)

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L’entreprise française Veolia, présente au Québec, offre depuis peu à tous ses employés en France de se déplacer à vélo à peu de frais.

LA CITATION

« Notre modèle d’affaires a toujours été d’optimiser le développement de nos propres produits avec nos moyens. On avait du plaisir à le faire et on en a encore. Je ne supporterais pas la pression de lever des capitaux sans être certain d’être rentable. »

— Simon De Baene, cofondateur de GSoft (créatrice du logiciel d’engagement Officevibe) qui, en 15 ans, n’a jamais eu de financement externe ni contracté de dettes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Simon De Baene, président et cofondateur de GSoft

LE CHIFFRE

52

C’est le nombre de minutes qu’on passerait chaque jour à bavarder dans le dos ou au sujet de nos collègues de travail et de nos connaissances, selon des données publiées en 2019 dans la revue Social Psychological and Personality Science. Et, étonnamment, le télétravail n’aurait pas réduit la cadence des « Tu sais pas quoi ? ». Le bavardage (pas forcément négatif, note l’étude de la revue) aurait toutefois changé de sources d’information et de véhicule, les interactions physiques étant plus rares depuis mars 2020. Le Star Tribune indique que les outils comme l’agenda public de Google sont des mines de renseignements personnels, comme on peut y inscrire nos rendez-vous avec le département des ressources humaines, un gestionnaire ou encore le médecin sans penser aux yeux scrutateurs ! On note aussi le recours aux messages textes pendant des réunions Zoom pour jaser contre un collègue. Avis aux gestionnaires pour éviter les dérapages…

(Source : Star Tribune et Social Psychological and Personality Science)

DIVERSITÉ

Bourses en droit

Yolande James a vu son nom donné à un programme de bourses d’admission pour la communauté noire créé pour favoriser la diversité dans les facultés de droit. Chaque année pendant cinq ans, un nouvel étudiant de l’Université de Montréal obtiendra 1000 $. Les bourses sont financées en parts égales par l’Association des étudiants noirs en droit de l’Université de Montréal et l’ex-ministre libérale et diplômée en droit. « C’était son idée de participer financièrement, précise le président de l’Association, Abdul Atta, en parlant de Mme James, dans le journal Quartier Libre. On est reconnaissant de son implication dans la bourse, elle nous a donné sa confiance. […] On n’a pas encore atteint un seuil représentatif par rapport aux proportions de la société. Et je ne parle pas que de l’UdeM. Dans beaucoup de facultés de droit, il y a un manque de représentativité pour les étudiants racisés. »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Yolande James, chroniqueuse télé et ex-ministre libérale

LE GESTE

Congés pour le vaccin

LPA Médical, située à Sainte-Foy, offre deux journées de congé payées pour permettre à sa cinquantaine d’employés d’aller se faire vacciner contre la COVID-19. C’est une journée pour chacune des deux doses nécessaires à l’immunisation. « Pour certaines personnes, ce n’est pas toujours facile de se libérer de son travail à ses frais pour aller se faire vacciner, a expliqué au Journal de Québec Bryan Welch, PDG de l’entreprise de fabrication de fauteuils médicaux. Je voulais être sûr que ce n’était pas un frein à la vaccination. […] Si toutes les entreprises qui peuvent le faire contribuent, et si ça accélère la sortie de crise ne serait-ce que d’une semaine, ça va valoir la peine. »

(Source : Le Journal de Québec)