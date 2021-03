(Smiths Falls) Canopy Growth renforce sa présence aux États-Unis en y lançant quatre eaux pétillantes infusées au cannabidiol avant une éventuelle légalisation fédérale.

La Presse Canadienne

Le producteur de cannabis établi à Smiths Falls, en Ontario, affirme que quatre boissons de sa marque Quatreau seront offertes mardi pour ses clients américains.

Les eaux pétillantes contiennent 20 milligrammes de CBD et se déclinent en quatre saveurs, dont gingembre et citron vert, concombre et menthe, myrtille et açai, et fruits de la passion et goyave. Elles sont les premières boissons au CBD de Canopy à traverser la frontière.

Les eaux pétillantes de 355 millilitres sont disponibles au Canada depuis l’automne dernier, et rejoindront les produits de Martha Stewart, BioSteel et This Works CBD que Canopy a déjà commercialisés aux États-Unis dans le cadre de sa stratégie d’expansion.

Les eaux pétillantes Quatreau sont vendues via le commerce électronique.

Les observateurs de l’industrie estiment que les occasions se multiplieront cette année aux États-Unis pour les entreprises canadiennes du secteur du cannabis, parce que le président américain Joe Biden et son parti démocrate favorisent une législation qui assouplira les lois fédérales sur le cannabis.

