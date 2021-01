Plus incités que jamais à « acheter local », les Québécois peinent à identifier les grands détaillants originaires de la province, révèle un nouveau sondage. La tâche de les repérer pourrait être facilitée par l’annonce, faite lundi, que le Panier bleu lancera à l’automne le site transactionnel que plusieurs auraient aimé voir dès le printemps dernier.

Ils s’appellent Couche-Tard, Aldo, Simons, BMR, La Vie en Rose, Reitmans. Toutes des chaînes nées au Québec il y a des décennies, avec un siège social et des propriétaires établis dans la province. Mais bien des Québécois peinent encore à dire s’il s’agit de détaillants locaux ou pas.

Les sondages le disent, les détaillants le répètent : les consommateurs veulent de plus en plus acheter local. Mais est-on capable d’identifier les commerces québécois ? Pour en avoir le cœur net, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) et ORAMA Marketing ont soumis une liste de magasins à 1039 personnes.

Pour 36 chaînes — épiceries, pharmacies, quincailleries, mode —, les répondants devaient choisir leur provenance : Québec, Canada, États-Unis ou international. Du lot, sept ont été correctement identifiées par au moins 75 % des Québécois, révèle le sondage obtenu par La Presse.

Jean Coutu a obtenu le plus grand nombre de bonnes réponses. Parmi les consommateurs sondés au début de janvier, 82 % savaient que la chaîne de pharmacies est de propriété québécoise. En fait, elle appartient à l’épicier Metro, tout comme Super C, d’ailleurs.

L’enquête nous apprend aussi que 76 % des Québécois savent que Couche-Tard est une entreprise québécoise. Les autres croient que c’est canadien (11 %), américain (4 %) ou international (2 %). Certains ne savaient pas quoi répondre. Le sondage s’est terminé la veille de l’annonce par la chaîne de dépanneurs de sa volonté d’acheter l’épicier français Carrefour, faut-il préciser.

Le taux de bonnes réponses est-il élevé ou faible ? C’est difficile à dire, indique le directeur général du CQCD, Stéphane Drouin. Mais chose certaine, les résultats l’ont « un peu surpris, surtout dans le secteur de la mode ». Il s’attendait à ce que les Québécois soient plus nombreux à savoir que Simons, Aldo et Panda appartiennent à des entrepreneurs locaux, puisqu’ils existent depuis longtemps, dit-il en entrevue.

Un désavantage ou une stratégie ?

Simons est, de fait, la plus vieille entreprise familiale du Québec. Sa fondation remonte à 1840 et son président Peter Simons se prononce souvent dans les médias locaux. Mais seulement 49 % des personnes sondées ont su correctement déterminer sa provenance. Un peu plus de 10 % croient que c’est américain.

C’est un peu le même scénario du côté d’Aldo (47 %). Mais c’est peut-être voulu, c’est peut-être ça, la stratégie de l’entreprise, avance Debbie Zakaib. Un faible taux de connaissance de l’origine, croit-elle, « peut démontrer de très bonnes choses, que c’est une entreprise qui semble globale, internationale, qui réussit bien. Ça peut être un compliment pour la marque ».

Règle générale, la « nationalité » des principales chaînes de magasins de vêtements est connue par moins de 50 % de la population. Aubainerie fait bande à part (76 %).

À la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le président et chef de la direction Michel Leblanc rappelle que « le citoyen normal, souvent, ne connaît pas le nom des politiciens », car il ne retient que l’information qui le touche dans son quotidien. Ainsi, il n’est pas du tout surpris que l’actionnariat des entreprises soit quelque chose de méconnu.

« Si je suis une entreprise québécoise qui touche le consommateur, j’ai compris depuis très longtemps que c’est par les prix, la qualité de mes produits, la nouveauté de mes produits que je vais convaincre les acheteurs, beaucoup plus qu’en leur disant que je suis d’ici, que je crée des emplois et de la richesse ici », ajoute Michel Leblanc.

« On a peut-être manqué le bateau »

Le sondage du CQCD nous apprend aussi que dans le temps des Fêtes, 53 % des Québécois ont favorisé « beaucoup » ou « assez » les détaillants locaux, que ce soit en ligne ou en personne. À peu près la même proportion a privilégié les produits fabriqués au Québec.

Dans ce contexte, miser sur ses origines locales était sûrement une bonne idée, convient Stéphane Drouin.

On a peut-être manqué le bateau dans nos communications. Mais on peut se reprendre dans les prochains mois. Stéphane Drouin

« Ça veut dire qu’on a l’occasion de raconter de belles histoires locales pendant que les Québécois ont le goût d’encourager des entreprises d’ici, qui créent des produits ici et embauchent des gens d’ici », croit aussi Debbie Zakaib.

Reste maintenant à voir la réaction des propriétaires de ces entreprises québécoises. Stéphane Drouin prédit qu’ils seront surpris par les résultats de son étude. Car s’ils étaient conscients de ce déficit de connaissances à leur égard, « ils auraient agi en conséquence » dans le contexte où l’achat local est sur toutes les lèvres.

« Il ne faut pas être gêné de s’identifier clairement comme une entreprise québécoise dans ses communications francophones » destinées au marché local « pour capitaliser sur les intentions d’achat », martèle Stéphane Drouin.

Le Panier bleu lancera sa plateforme transactionnelle

Le Panier bleu veut faire contrepoids à Amazon et aux autres géants numériques mondiaux. Près de neuf mois après sa création, l’organisme annonce la mise en place d’une plateforme québécoise d’achats en ligne regroupant tous les détaillants d’ici qui souhaitent y adhérer. Les consommateurs pourront y faire leurs emplettes à partir de l’automne 2021, juste à temps pour les Fêtes.

Pour jouer dans la cour des grands, le site permettra aux consommateurs de se procurer des produits de toute provenance comme des téléphones intelligents ou des téléviseurs, par exemple. Des filtres de recherche permettront, quand le produit est fait ici, de repérer rapidement des articles conçus au Québec.

Nous amorçons « aujourd’hui le travail d’un grand projet : celui de jeter les bases d’un écosystème numérique québécois représentant une véritable [solution de rechange] aux géants mondiaux du commerce en ligne, a annoncé Alain Dumas, directeur général du Panier bleu, lors d’un point de presse lundi. On le sait, si rien n’est fait, les détaillants locaux continueront de perdre des parts de marché au profit des géants mondiaux du commerce en ligne. Et c’est notre tissu économique et nos finances publiques qui en sortiront affaiblis », a-t-il soutenu.

Rappelons que, au moment de son lancement par le gouvernement Legault au début de la pandémie, le Panier bleu, dont l’objectif est de stimuler l’achat local, avait essuyé de vives critiques puisqu’il ne permettait pas aux consommateurs d’effectuer des transactions. On avait même comparé la plateforme, sur laquelle on trouve un répertoire de marchands québécois, aux Pages Jaunes.

Ainsi, devant cette compétition féroce provenant de l’étranger et à la lumière des 49 recommandations d’un rapport dévoilé lundi et réalisé avec la collaboration du Panier bleu « pour accélérer la transformation numérique » des détaillants, l’organisme a décidé de lancer le projet de plateforme transactionnelle.

« Il faut se rappeler à l’époque que le Panier bleu était un cri de ralliement pour l’achat local », a tenu à souligner le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui participait également au point de presse.

Je pense que ça aurait été irréaliste de vouloir être transactionnel [lors du lancement] du Panier bleu. Par contre, il est clair que dans les sondages que nous avons faits les gens ont dit : “Nous voulons un site transactionnel.” Donc, on s’ajuste en conséquence. Pierre Fitzgibbon

Desjardins et la Banque Nationale investissent conjointement 600 000 $ auxquels s’ajouteront 300 000 $ versés par le Panier bleu. Impossible toutefois de savoir pour le moment qui dirigera cette plateforme. Le Panier bleu, organisme à but non lucratif (OBNL), se penchera sur la question au cours des trois prochains mois. On ignore également si les transactions se feront sur le site de l’organisme ou sur une autre plateforme.

« Le Panier bleu est un OBNL et ce qu’on veut, c’est attirer des investisseurs privés, explique M. Dumas. Il faut regarder la meilleure structure de gouvernance pour permettre au privé d’investir dans la plateforme. Comme M. Fitzgibbon l’a dit, il veut à moyen terme que ça devienne une initiative qui va être gérée par le privé. À ce moment-ci, il est un peu tôt pour répondre. »

Qu’est-ce qu’un produit québécois ?

Par ailleurs, bien qu’il travaille depuis ses débuts à le promouvoir, le Panier bleu n’a pu établir une définition unique de ce que pouvait être un produit québécois. M. Dumas explique que selon les secteurs — meubles, vêtements, articles de plein air — les produits pourraient afficher un logo de teinte différente allant du bleu pâle, lorsqu’il est conçu ici, au bleu foncé, lorsque toutes les étapes de confection et les matériaux sont québécois.

« Qu’est-ce qu’un produit québécois ? C’est une question complexe qui mérite une réflexion approfondie, convient M. Fitzgibbon. Les produits vendus chez les détaillants québécois peuvent provenir d’autres parties du monde. »

Il est évident, dans une perspective d’achat local, qu’il est préférable d’acheter un produit étranger chez un commerçant québécois que de passer par d’autres plateformes et d’acheter ce même produit chez un commerçant étranger. Pierre Fitzgibbon

Voilà pourquoi le site ne se limitera pas à offrir uniquement des produits teintés de bleu. « Ce qui fait la force des géants numériques mondiaux, c’est que les gens vont là et y trouvent de tout, rappelle Alain Dumas. Si on ne fait que les produits québécois, on va à ce moment-là diminuer de beaucoup la variété des catégories qu’on va avoir dans le catalogue, ce qui va faire qu’on ne sera pas une alternative crédible. On va être tout simplement un “à-côté” par rapport aux joueurs internationaux. On n’a pas le choix de mettre les produits de tout acabit, de toute provenance. »

« On ne peut pas tout faire au Québec, ajoute M. Fitzgibbon. L’idée c’est d’identifier les produits pour que les consommateurs puissent savoir si le produit il est blanc, il est bleu pâle ou il est bleu marine. »

Ouverture des commerces

Par ailleurs, le ministre de l’Économie a également été questionné sur la possible ouverture des commerces considérés comme non essentiels au-delà du 8 février, moment où certaines restrictions pourraient prendre fin. « Au moment où on se parle, il n’y a pas eu de décision de prise, a-t-il répondu. C’est clairement des discussions. La fonction du ministère de l’Économie, c’est d’avoir des programmes qui vont être l’arrimage de ce qui va arriver. À ce moment-ci, tout est sur la table. Évidemment, il va falloir indiquer aux gens rapidement ce qui va arriver. »

Le Panier bleu en quelques chiffres

4,4 millions : total des subventions versées par Québec au Panier bleu depuis sa création en avril 2020

23 000 : nombre de commerces inscrits sur le site

2 060 157 : nombre de visiteurs depuis le lancement