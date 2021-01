Restauration

Des plateformes de livraison visées par une demande d'action collective

(Montréal) Au moment où de nombreux restaurateurs sont obligés de se tourner vers des services de livraison puisqu’ils ne peuvent pas accueillir de clients, Uber Eats, DoorDash et Skip the Dishes sont visés par une demande d’action collective qui allègue que les commissions exigées sont « disproportionnées » et « abusives », et qui demande qu’elles soient plafonnées.