Le comité Leblanc-Simard dévoile mercredi son plan de sauvetage du centre-ville de Montréal : Sainte-Catherine piétonne sur 5 kilomètres, stationnement gratuit, spectacles spontanés tout l’été et subvention de 30 000 $ par commerce.

André Dubuc

La Presse

Le centre-ville fait face à une tempête parfaite d’ici décembre : pas de festivals, pas de touristes, 30 % seulement des étudiants et 20 % des travailleurs dans les tours de bureaux.

« La zone centre-ville de Montréal est à risque parce que sa vitalité repose en grande partie sur l’achalandage généré par les 310 000 travailleurs, 11 millions de touristes et 100 000 étudiants qui fréquentaient le secteur, mais n’y reviendront pas avant plusieurs mois encore. Le spectre de faillites en série plane, ce qui dénaturerait le territoire et lui ferait perdre son attrait pour longtemps », lit-on dans le plan d’action.

Le sous-comité Leblanc-Simard relève du comité consultatif pour réfléchir à la relance de Montréal à la suite de la crise de la COVID-19 qui a été mis sur pied par la mairesse Valérie Plante.

Dans un entretien téléphonique, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, est plus direct. « Si le programme d’aide au loyer n’est pas prolongé et assoupli, si le compte d’urgence n’est pas augmenté, le centre-ville de Montréal risque l’hécatombe avec des centaines de fermetures de restaurants, bars et commerces et une pandémie de locaux vides. »

La situation actuelle est grave, et sans mesures urgentes, il est probable que plusieurs établissements n’arrivent pas à passer l’été, faute de liquidités. À moyen terme, la situation est tout aussi inquiétante puisque le recours accru au télétravail par les entreprises dont les employés remplissaient les bureaux du centre-ville pourrait diminuer, de façon soutenue, l’achalandage. Plan d’action pour maintenir la vitalité du centre-ville de Montréal durant les prochains mois

Un été rempli de surprises

Pour sauver la belle saison, le comité s’en remet aux artistes qui auront ainsi un revenu et des spectateurs cet été. Si le souhait du comité est exaucé, le Partenariat du Quartier des spectacles disposera d’un budget « conséquent » pour préparer des parcours déambulatoires agrémentés de spectacles de rue spontanés.

« On va remplacer les festivals et les spectacles en salle par des surprises, résume Monique Simard, présidente du conseil d’administration du Partenariat. On aménage cinq grandes places publiques sur Sainte-Catherine et les alentours. Nos deux orchestres symphoniques, le cirque les 7 doigts, les comédiens des salles de théâtre seront tous mis à contribution », précise-t-elle, au bout du fil.

Principales recommandations du plan d’action

– Modifier et prolonger jusqu’en septembre le programme d’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial ;

– Adapter le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes : le prêt sans intérêt passe de 40 000 $ à 60 000 $ et en partie susceptible d’être converti en subvention de 10 000 $ à 30 000 $ ;

– Offrir le stationnement gratuit ;

– Aménager de grandes terrasses et marchés éphémères et les exempter des frais d’occupation ;

– Prévoir des stations sanitaires ;

– Définir la rue Sainte-Catherine comme une avenue piétonne d’Atwater à Papineau ;

– Piétonniser d’autres artères sur l’axe nord-sud, pour relier le Vieux-Montréal à la Sainte-Catherine ;

– Accorder au Partenariat du Quartier des spectacles un mandat pour l’animation de la zone ;

– Aménager quatre grands stationnements pour vélos.