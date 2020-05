Santé

R&D et sciences de la vie: la science pour protéger notre santé… et relancer l’économie

Les masques, les blouses et les médicaments que les pays s’arrachent sont évidemment essentiels pour contrôler la pandémie de COVID-19. Or, une ressource s’avère encore plus précieuse dans pareil contexte : « La connaissance, et plus précisément protéger nos connaissances scientifiques localement, est la clé pour surmonter l’épreuve », soulève Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d’adMare BioInnovations. En plus de contribuer à la sécurité de tous, le secteur québécois des sciences de la vie réunit tous les éléments lui permettant de devenir un puissant levier afin de relancer notre économie. Voici comment.