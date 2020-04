Postes Canada affirme avoir livré plus de 1,8 million de colis lundi, un volume qui correspond à ceux des jours de livraison les plus occupés de la saison des Fêtes.

(Ottawa) Postes Canada a indiqué jeudi qu’elle enregistrait des volumes de colis « comparables à ceux du temps des Fêtes » pendant la pandémie puisque les Canadiens effectuent une plus grande partie de leurs achats en ligne.

La Presse canadienne

Postes Canada conseille aux clients de s’attendre à des retards de livraison, car le traitement des colis entrants prend plus de temps en raison des forts volumes et des mesures de sécurités mises en place pour protéger les employés du nouveau coronavirus.

Pour assurer la sécurité du personnel et des clients, Postes Canada essaie de réduire les interactions lors des livraisons en demandant aux employés de cogner ou sonner aux portes, de laisser l’article dans un endroit le plus sûr possible, puis de partir.

Postes Canada a indiqué que ce changement éliminait le besoin de signatures à la porte, accélérait la livraison et réduisait le nombre de colis envoyés aux bureaux de poste pour le ramassage.