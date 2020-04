Pétrole: Ottawa ne veut pas s'avancer sur une réduction de la production

(Ottawa) Le Canada et ses partenaires du G20 ne se joindront pas pour l’instant aux pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui réduisent la production de pétrole pour arrêter la flambée des prix causée par la crise de la COVID-19 et une guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie, a déclaré vendredi le ministre des Ressources naturelles.