La planète économique: le monde restera-t-il fermé ?

Fermé. Placardé. Le monde entier est paralysé par une pandémie dont personne n’avait soupçonné l’ampleur. Si on commence à peine à prendre la mesure de l’événement, on peut déjà être certain que le monde ne sera plus jamais le même, une fois de l’autre côté de la crise.