Jean-Philippe Décarie Chronique

Baisse des taux de la Fed: un geste précipité à effet nul

On suppose que la Réserve fédérale américaine a voulu créer une formidable onde de choc et générer un puissant stimulus économique en décrétant, mardi matin, une baisse surprise de 50 points de son taux directeur. La Fed a plutôt commis un geste précipité dont les effets immédiats ont été lamentables pour les marchés boursiers et dont les bienfaits espérés pourraient bien être nuls à moyen terme.